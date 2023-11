Europa centrale: gli organizzatori sono soddisfatti del debutto

L'evento di quattro giorni attraverso la Repubblica Ceca, la Germania e l'Austria ha regalato azioni emozionanti in condizioni variabili e ha incoronato alla fine i campioni del mondo Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Andreas Mikkelsen e Torstein Eriksen.

Una tappa è stata neutralizzata nella giornata di apertura quando la FIA, in stretta collaborazione con il team di sicurezza dell'evento, ha rilevato la presenza di spettatori in prossimità della strada. Il portavoce dell'organizzazione, Michael Kramp, ha dichiarato che l'incidente è in corso di investigazione, ma che non ha macchiato quello che è stato un grande evento.

"Siamo soddisfatti? Il Central Europe Rally è stato un successo? Sì, decisamente", ha detto. "Abbiamo avuto più spettatori del previsto, circa 125.000, e si tratta di vendite di biglietti singoli. Tutti i messaggi che abbiamo ricevuto dai giornalisti e da tutti gli altri sono stati che le piste erano buone - ci hanno messo di buon umore".

Speedweek.com ha fornito una copertura dettagliata e aggiornata del Central Europe Rally prima, durante e dopo l'evento.

Kramp ha continuato: "Gli spettatori e i fan si sono divertiti e questo è molto importante per noi. Naturalmente comprendiamo che i team ritengano che alcuni aspetti dell'evento non siano perfetti, ma ci stiamo lavorando. È stata la nostra prima volta ed è un grande risultato riunire tre culture sportive e tre culture diverse in questo modo. Stiamo già guardando alla prossima edizione e stiamo valutando come migliorare alcune aree. Ma siamo molto soddisfatti".