Europa Central: Organizadores satisfeitos com a estreia

Os organizadores do Central Europe Rally (CER), a penúltima ronda do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC), descrevem a sua estreia no WRC como um sucesso e "estamos satisfeitos com isso".

O evento de quatro dias que passou pela República Checa, Alemanha e Áustria proporcionou uma ação emocionante em condições variáveis e coroou os campeões mundiais Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Andreas Mikkelsen e Torstein Eriksen no final.

Uma etapa foi neutralizada no dia de abertura, quando a FIA, trabalhando em estreita colaboração com a equipa de segurança do evento, detectou espectadores a aproximarem-se da estrada. O porta-voz da organização, Michael Kramp, disse que o incidente estava a ser investigado, mas que não manchava o que foi um grande evento.

"Estamos satisfeitos? O Rali da Europa Central foi um sucesso? Sim, sem dúvida", afirmou. "Tivemos mais espectadores do que o esperado - medimos cerca de 125.000 e estas são as vendas de bilhetes simples. Todas as mensagens que recebemos dos jornalistas e de toda a gente foi que as pistas eram boas - puseram-nos de bom humor."

Kramp continuou: "Os espectadores e os fãs divertiram-se e isso é muito importante para nós. Claro que compreendemos que as equipas sintam que alguns aspectos do evento não são perfeitos, mas estamos a trabalhar nisso. Esta foi a nossa primeira vez e é um grande feito juntar três culturas desportivas diferentes e três culturas diferentes desta forma. Já estamos a olhar para a próxima edição e a ver como podemos melhorar em algumas áreas. Mas estamos muito satisfeitos com isso".