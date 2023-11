Millener/M-Sport: "La nostra macchina è competitiva".

Mentre il Campionato del Mondo Rally (WRC) si conclude in Giappone (16-19 novembre), Richard Millener e M-Sport sono già al lavoro per la prossima stagione.

Con la partenza di Ott Tänak, il team britannico si troverà in una situazione familiare a una squadra che deve essere ricostruita senza necessariamente un grande budget. "È sempre un periodo dell'anno difficile per noi. Cerchiamo di stabilire un budget e di mettere insieme tutti i pezzi. Il fatto che Ott lasci la squadra non significa che sia facile sostituirlo con un altro pilota. La perdita di un pilota di punta ha diversi effetti".

Dopo aver sperato di vincere il titolo di campione con Ott Tänak quest'anno, M-Sport perseguirà quindi obiettivi completamente diversi nella prossima stagione. Le opzioni più probabili sono Adrien Fourmaux e Pierre-Louis Loubet, mentre Grégoire Munster non è necessariamente previsto per una stagione completa.

Millener ha spiegato: "Il nostro obiettivo è una squadra più giovane, una squadra juniores, ad esempio, in cui sviluppare le seguenti idee. Al momento non siamo in grado di reclutare un pilota di prima classe. Dobbiamo essere realistici al riguardo. Sappiamo di avere una vettura sufficientemente competitiva. Ci sono vantaggi nell'avere i prossimi piloti di punta nel team junior. È quello che Malcolm (Wilson - proprietario del team) e M-Sport hanno fatto per molti anni. A volte bisogna tornare un po' indietro per andare avanti".