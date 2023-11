Millener/M-Sport: "O nosso carro é competitivo



por Toni Hoffmann - Automatic translation from German

M-Sport

Com o Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) a chegar ao fim no Japão (16 a 19 de novembro), Richard Millener e a M-Sport já estão claramente a trabalhar na próxima época.

SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.