Décès de l'ancien directeur sportif de Peugeot Provera

Cet Italien d'origine est décédé à l'âge de 82 ans. Provera a commencé sa carrière chez Chrysler et est resté dans la structure qui est passée chez Peugeot via Talbot. Après avoir débuté dans les relations publiques, il est passé au management et a finalement siégé au conseil d'administration de Peugeot.

En 1998, il est devenu directeur sportif de Peugeot et a décidé de faire passer la marque de la Formule 1 au Championnat du monde des rallyes de la FIA. La 206 World Rally Car était née et a immédiatement fourni du succès. L'équipe basée à Vélizy a dominé les trois années suivantes, remportant un hat-trick de titres constructeurs et deux des trois titres pilotes avec Marcus Grönholm.

Le Finlandais s'est souvenu avec affection de son patron et a déclaré : "Lui et moi étions très semblables, nous avons toujours mis beaucoup de pression - moi derrière le volant et lui derrière son bureau. Nous travaillions bien ensemble. C'était toujours quelqu'un qui s'occupait de tout le monde dans l'équipe. Il disait toujours qu'il avait un lion dans le cœur, et c'était vrai - avec lui, tout tournait autour de Peugeot".

L'auteur se souvient avec plaisir de son interview avec Provera en 2001 sur les possibles débuts en WRC de l'ADAC Rallye Deutschland 2002, en fumant l'un de ses cigares de La Havane, qui étaient son signe distinctif. Provera sans Havane, c'était impossible. Ses paroles laissaient aisément transparaître ses qualités de leader et sa volonté de réussir.

Dans un communiqué, Peugeot Sport a déclaré : "C'est avec une grande tristesse que nous apprenons le décès de Corrado Provera. Ses années à la tête de Peugeot Sport ont été marquées par son charisme et son énergie. Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille et à tous ceux qui l'ont connu".