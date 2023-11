Morre Provera, antigo diretor desportivo da Peugeot

Corrado Provera, antigo diretor desportivo da Peugeot, faleceu aos 82 anos de idade. Foi fundamental para os êxitos da Peugeot, nomeadamente no Campeonato do Mundo de Ralis.

O italiano de origem tinha 82 anos. Provera iniciou a sua carreira na Chrysler e permaneceu na estrutura, passando para a Peugeot através da Talbot. Depois de começar nas relações públicas, passou para a direção e acabou por fazer parte do conselho de administração da Peugeot.

Tornou-se Diretor Desportivo da Peugeot em 1998 e decidiu transferir a marca da Fórmula 1 para o Campeonato do Mundo de Ralis da FIA. O 206 World Rally Car nasceu e teve um sucesso imediato. A equipa baseada em Velizy dominou os três anos seguintes, conquistando três títulos de construtores e dois dos três títulos de pilotos com Marcus Grönholm.

O finlandês recordou o seu patrão com carinho, dizendo: "Ele e eu éramos muito parecidos, esforçávamo-nos sempre - eu ao volante e ele à secretária. Trabalhámos bem em conjunto. Ele foi sempre alguém que cuidou de todos na equipa. Dizia sempre que tinha um leão no coração, e isso era verdade - ele era todo a favor da Peugeot."

O autor recorda com carinho a sua entrevista com Provera em 2001 sobre a possível estreia no WRC do ADAC Rallye Deutschland de 2002, onde ele fumou um dos seus charutos Havana característicos. Provera não podia passar sem um Havana. As suas palavras tornaram fácil reconhecer as suas qualidades de liderança e a sua vontade de vencer.

Em comunicado, a Peugeot Sport declarou: "É com grande pesar que tomamos conhecimento da morte de Corrado Provera. Os anos que passou ao leme da Peugeot Sport caracterizaram-se pelo seu carisma e energia. Apresentamos as nossas sinceras condolências à sua família e a todos os que o conheciam".