FIA Rally Star : décision imminente en Allemagne

Les six équipes intégrées au FIA Rally Star se préparent à participer à leur dernière épreuve. A l'issue du Rallye des sièges sonores (9-11 novembre), il ne restera plus que quatre participants pour le JWRC 2024.

Le programme de formation des jeunes pilotes mis en place par la FIA atteint une étape importante. Après une longue sélection à travers le monde, six pilotes (une femme et cinq hommes) aux parcours très différents ont été choisis pour suivre une année de formation. Outre la théorie, ils ont pu effectuer des sessions de tests et surtout participer à des essais.

Afin de leur permettre de surmonter un éventail de difficultés aussi large que possible, les circuits sélectionnés offraient des caractéristiques très différentes. Il y avait deux missions sur asphalte et quatre sur des terrains non goudronnés. Entre Saint-Marin, plutôt lent, et Saaremaa, très rapide, en Estonie, ils ont eu de quoi parfaire leurs connaissances. Cette diversité a déjà permis d'établir une certaine hiérarchie dans ce groupe de 6. Certains des candidats savent qu'ils devront en montrer une forte en Allemagne s'ils veulent inverser la tendance et revenir dans l'élite.

Quelle que soit la situation des six membres du programme FIA Rally Star, il est certain qu'ils seront tous sous pression cette semaine et qu'ils devront réaliser la meilleure performance possible afin d'obtenir de bonnes notes en parcourant les huit spéciales du programme sur 138,92 km pour le classement final.