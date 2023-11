FIA Rally Star: decisione imminente in Germania

Il programma della FIA per i giovani piloti ha raggiunto una tappa importante. Dopo un lungo processo di selezione in tutto il mondo, sei piloti (una donna e cinque uomini) con background molto diversi sono stati scelti per completare un anno di formazione. Oltre alla teoria, hanno potuto svolgere sessioni di prova e, soprattutto, partecipare a test.

Per consentire loro di padroneggiare la più ampia gamma possibile di difficoltà, i circuiti selezionati presentavano caratteristiche molto diverse. Si sono svolte due sessioni su asfalto e quattro su sterrato. Tra il lento San Marino e il velocissimo Saaremaa in Estonia, i ragazzi hanno avuto modo di completare le loro conoscenze. Questa diversità ha già fatto emergere una certa gerarchia in questo gruppo di sei persone. Alcuni dei candidati sanno che dovranno dimostrare di essere forti in Germania se vogliono invertire la tendenza e tornare nell'élite.

Qualunque sia la situazione dei sei membri del programma FIA Rally Star, è certo che questa settimana saranno tutti sotto pressione per dare il meglio di sé al fine di assicurarsi un punteggio elevato per la classifica finale, completando le otto tappe del programma su 138,92 km.