FIA Rally Star: Decisão iminente na Alemanha

As seis equipas integradas no FIA Rally Star preparam-se para participar na sua última prova. No final do rali de alta competição (9 a 11 de novembro), restarão apenas quatro participantes para o JWRC 2024.

O programa de jovens pilotos da FIA chegou a uma fase importante. Após um longo processo de seleção em todo o mundo, seis pilotos (uma mulher e cinco homens) com antecedentes muito diferentes foram escolhidos para completar um ano de formação. Para além da teoria, tiveram também a oportunidade de realizar sessões de testes e, sobretudo, de participar em provas.

Para lhes permitir ultrapassar um leque de dificuldades tão vasto quanto possível, os circuitos seleccionados apresentavam características muito diferentes. Realizaram-se duas sessões em asfalto e quatro em terra batida. Entre o bastante lento San Marino e o muito rápido Saaremaa, na Estónia, os participantes tiveram o suficiente para completar os seus conhecimentos. Esta diversidade já levou ao aparecimento de uma certa hierarquia neste grupo de seis. Alguns dos candidatos sabem que terão de se mostrar fortes na Alemanha, se quiserem inverter a tendência e regressar à elite.

Seja qual for a situação dos seis membros do programa FIA Rally Star, é certo que todos estarão sob pressão esta semana para darem o seu melhor, a fim de garantirem uma classificação final elevada ao completarem as oito etapas do programa, com 138,92 km.