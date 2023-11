Championnat du monde des rallyes : une soirée avec Christian Geistdörfer

Après le grand succès de la soirée de conférences de Christian Geistdörfer au "August Horch Museum Zwickau" en novembre 2022, une nouvelle édition aura lieu cette année. Le jeudi 23 novembre 2023, le double champion du monde des rallyes, copilote du grand Walter Röhrl, viendra à nouveau dans la ville de l'automobile en Saxe occidentale pour présenter l'un de ses livres. Concrètement, il s'agit de l'ouvrage "Unsere 4 Monte Siege", dans lequel le Bavarois décrit les événements du duo de rallye congénial de son point de vue, celui du copilote.

Geistdörfer a été actif de 1975 à 1990. Il était l'homme derrière les grands succès, le faiseur de champions du monde et le souffleur du "pilote de rallye du siècle" Walter Röhrl. Outre leurs deux titres de champions du monde communs en 1980 et 1982, tous deux sont particulièrement fiers de leurs quatre victoires au classement général du plus difficile et du plus populaire des rallyes, le Rallye de Monte-Carlo.

En 2001, Walter Röhrl et Christian Geistdörfer pilotaient une Porsche 996 GT3 comme voiture de tête au Rallye ADAC d'Allemagne, qui s'est déroulé du 5 au 8 juillet et qui est devenu une manche du championnat du monde en 2002.

Fin octobre, lorsque le championnat du monde des rallyes est revenu en Allemagne (en combinaison avec des parcours en République tchèque et en Autriche) sous le nom de Central European Rally (CER) après une pause de quatre ans et que les Finlandais Kalle Rovenperä et Jonne Halttunen ont déjà été désignés champions du monde 2023 lors de l'avant-dernière course de la saison, Walter Röhrl et Christian Geistdörfer ont eu l'honneur de les récompenser officiellement.

Le 23 novembre, Geistdörfer se rendra pour la deuxième fois au musée August Horch de Zwickau, cette fois pour la lecture de son livre. Outre des extraits de ce livre, il présentera et commentera des clips vidéo passionnants tournés dans le cockpit du véhicule. Dans une atmosphère détendue, il parlera de ses expériences et de ses succès dans le domaine du rallye et répondra aux questions du public intéressé dans le cadre d'un small talk.

Pendant la pause, le restaurant "August Horch" et son équipe se chargeront de divertir les participants en leur proposant une collation et des boissons. Bien entendu, Geistdörfer sera à nouveau au cœur de l'action et pourra répondre à l'une ou l'autre question en marge ou dédicacer les livres proposés à la vente.

Réjouissez-vous de passer une soirée variée et passionnante avec le copilote le plus infaillible de l'histoire du rallye et celui qui tire les ficelles dans le cockpit de Walter Röhrl.

La manifestation débutera à 19 heures, comprendra une pause et se terminera par la partie officielle à environ 22 heures. Ensuite, la vente de livres se poursuivra avec la possibilité de signer et de prendre des photos avec Christian Geistdörfer au volant d'une Audi Sport Quattro S1 de sa période la plus réussie. Vous trouverez des informations et des billets pour cette expérience inoubliable sur www.horch-museum.de. Les billets coûtent 30 euros en prévente et 35 euros à la caisse du soir.