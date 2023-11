Campionato del mondo rally: una serata con Christian Geistdörfer

Dopo il grande successo della serata di conferenze di Christian Geistdörfer al "Museo August Horch di Zwickau" nel novembre 2022, quest'anno ci sarà una nuova edizione. Giovedì 23 novembre 2023, il due volte campione del mondo di rally tornerà nella città automobilistica della Sassonia occidentale come copilota del grande Walter Röhrl per presentare uno dei suoi libri. Nello specifico, si tratta dell'opera "Unsere 4 Monte Siege" (Le nostre 4 vittorie del Monte), in cui il bavarese descrive gli eventi del congeniale duo del rally dalla sua prospettiva, quella del copilota.

Geistdörfer è stato attivo dal 1975 al 1990. È stato l'uomo dei grandi successi, organizzatore di campionati mondiali e suggeritore del "pilota di rally del secolo" Walter Röhrl. Oltre ai due titoli mondiali congiunti del 1980 e del 1982, entrambi sono particolarmente orgogliosi delle loro quattro vittorie assolute nel più difficile e più popolare dei rally, il Rally di Monte Carlo.

Nel 2001, Walter Röhrl e Christian Geistdörfer hanno guidato una Porsche 996 GT3 come vettura di punta nell'ADAC Rallye Deutschland, svoltosi dal 5 all'8 luglio, che nel 2002 è diventato una prova del campionato mondiale.

Quando il Campionato del Mondo Rally è tornato in Germania (in combinazione con percorsi nella Repubblica Ceca e in Austria) come Central European Rally (CER) alla fine di ottobre dopo una pausa di quattro anni e i campioni del mondo 2023 sono stati incoronati già alla penultima prova della stagione con i finlandesi Kalle Rovenperä e Jonne Halttunen, Walter Röhrl e Christian Geistdörfer hanno avuto l'onore di consegnare ufficialmente i loro premi.

Il 23 novembre Geistdörfer sarà ospite per la seconda volta dell'August Horch Museum Zwickau, questa volta per la lettura del libro. Oltre a brani tratti dal libro, presenterà anche emozionanti filmati dall'abitacolo del veicolo e li commenterà. In un'atmosfera rilassata, parlerà delle sue esperienze e dei suoi successi nei rally e risponderà alle domande del pubblico interessato.

Durante la pausa, il ristorante "August Horch" e il suo team offriranno intrattenimento con snack e bevande. Naturalmente, Geistdörfer sarà ancora una volta al centro dell'azione e potrà rispondere a qualche domanda o firmare i libri in vendita.

Vi aspetta una serata varia ed emozionante con il copilota più infallibile della storia dei rally e tiratore di corde nell'abitacolo di Walter Röhrl.

L'evento inizia alle 19.00, prevede una pausa e termina con la parte ufficiale intorno alle 22.00. In seguito, la vendita del libro continua con la possibilità di firmare e scattare foto con Christian Geistdörfer a bordo di un'Audi Sport Quattro S1 del suo periodo di maggior successo. Informazioni e biglietti per questa indimenticabile esperienza sono disponibili sul sito www.horch-museum.de. I biglietti costano 30 euro in prevendita e 35 euro al botteghino.