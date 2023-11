Campeonato do Mundo de Ralis: Uma noite com Christian Geistdörfer

No dia 19 de novembro, a época 2023 do WRC passará à história. Um pouco mais tarde, Christian Geistdörfer contará histórias sobre os ralis de outros tempos no Museu Horch, em Zwickau.

Após o grande sucesso da noite de palestras de Christian Geistdörfer no "August Horch Museum Zwickau" em novembro de 2022, haverá uma nova edição este ano. Na quinta-feira, 23 de novembro de 2023, o bicampeão mundial de ralis regressará à cidade automóvel da Saxónia Ocidental como copiloto do grande Walter Röhrl para apresentar um dos seus livros. Mais concretamente, trata-se da obra "Unsere 4 Monte Siege" (As nossas 4 vitórias no Monte), na qual o bávaro descreve os acontecimentos da simpática dupla de ralis na sua perspetiva, a de copiloto.

Geistdörfer esteve ativo de 1975 a 1990. Foi o homem por detrás dos grandes êxitos, organizador de campeonatos do mundo e impulsionador do "piloto de ralis do século" Walter Röhrl. Para além dos dois títulos conjuntos de campeão do mundo em 1980 e 1982, ambos se orgulham particularmente das suas quatro vitórias globais no mais difícil e mais popular de todos os ralis, o Rali de Monte Carlo.

Ainda em 2001, Walter Röhrl e Christian Geistdörfer conduziram um Porsche 996 GT3 como carro principal no ADAC Rallye Deutschland, realizado de 5 a 8 de julho, que se tornou uma ronda do campeonato do mundo em 2002.

Quando o Campeonato do Mundo de Ralis regressou à Alemanha (em combinação com percursos na República Checa e na Áustria), sob a designação de Rali da Europa Central (RCE), no final de outubro, após uma pausa de quatro anos, e os campeões do mundo de 2023 já tinham sido coroados na penúltima ronda da época, com os finlandeses Kalle Rovenperä e Jonne Halttunen, Walter Röhrl e Christian Geistdörfer tiveram a honra de lhes entregar oficialmente os seus prémios.

Em 23 de novembro, Christian Geistdörfer estará pela segunda vez presente no Museu August Horch de Zwickau, desta vez para a leitura do livro acima referido. Para além de excertos do livro, apresentará também vídeos emocionantes do cockpit do veículo e fará comentários sobre os mesmos. Num ambiente descontraído, falará sobre as suas experiências e sucessos nos ralis e responderá a perguntas do público interessado em conversas de circunstância.

Durante o intervalo, o restaurante "August Horch" e a sua equipa proporcionarão entretenimento com petiscos e bebidas. Naturalmente, Geistdörfer estará mais uma vez no centro da ação e poderá responder a qualquer pergunta ou autografar os livros à venda.

Pode esperar uma noite variada e emocionante com o copiloto mais infalível da história dos ralis e com o puxador de cordas no cockpit de Walter Röhrl.

O evento começa às 19 horas, inclui um intervalo e termina com a parte oficial por volta das 22 horas. Depois, a venda do livro continua com sessões de autógrafos e oportunidades para tirar fotografias com Christian Geistdörfer num Audi Sport Quattro S1 do seu período de maior sucesso. Informações e bilhetes para esta experiência inesquecível estão disponíveis em www.horch-museum.de. Os bilhetes custam 30 euros antecipadamente e 35 euros na bilheteira.