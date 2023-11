Latvala/Toyota: "Hyundai no nos preocupa"

Jari-Matti Latvala, jefe del equipo Toyota, afirma que Toyota no debe preocuparse por la mejora del rendimiento de su rival Hyundai.

Hyundai ha mostrado recientemente un fuerte aumento de su rendimiento, pero el jefe del equipo Toyota, Jari-Matti Latvala, no debería estar demasiado preocupado por ello tras defender con éxito sus tres títulos en el Campeonato del Mundo de Rallyes (WRC).

El Campeonato del Mundo de Rallyes ha producido numerosas dinastías deportivas en sus ricos 50 años de historia, como Citroën con la era Loeb, Volkswagen con la era Ogier y Lancia con la era Grupo A. Y ahora Jari-Matti Latvala está a punto de crear una para Toyota. Los tres títulos consecutivos de pilotos y constructores conseguidos por el equipo bajo la dirección del finlandés han convertido a la marca japonesa en la fuerza triunfadora del WRC. Si a eso le añadimos los otros dos títulos de pilotos y la corona de constructores de 2018 asegurados bajo el antiguo jefe de equipo Tommi Mäkinen, el dominio es quizás la única palabra lo suficientemente adecuada para describir la forma de Toyota desde su esperado regreso al campeonato en 2017.

Con ojos envidiosos, Hyundai ha mirado hacia Toyota, donde los trofeos se han ido acumulando en los últimos años. Vale, eso no es del todo justo. Por supuesto, la marca coreana se llevó la corona de constructores en 2019 y 2020, pero en las tres últimas temporadas, el equipo con sede en Alzenau no tuvo ninguna oportunidad.

En respuesta a este historial nada deseable, Hyundai se fue de compras en 2023. Primero, la empresa eligió al antiguo jefe de Renault en la Fórmula 1, Cyril Abiteboul, como director del equipo. Luego se contrató a François-Xavier Demaison como director técnico, antes de que se anunciara la gran noticia tras el Rally de Chile de que Ott Tänak se reincorporaría al equipo el próximo año como compañero de Thierry Neuville. Y Hyundai todavía tiene muchas opciones interesantes entre las que elegir a la hora de llenar su tercer coche para 2024.

Ha sido una campaña de contratación impresionante, con el objetivo de aplastar a la dinastía Toyota y llevar por primera vez a Alzenau los títulos mundiales de pilotos y constructores. Los movimientos no han pasado desapercibidos en el campamento de Hyundai.

"Es evidente que Hyundai está haciendo un gran esfuerzo para la próxima temporada", dijo Latvala, director del equipo Toyota. "Su misión es ganar los dos títulos. Nosotros estamos preparados. Sabemos que será más difícil el año que viene".

Cuando se le preguntó si creía que su equipo necesitaría fortalecerse en 2024 para seguir el ritmo de sus rivales, el finlandés se mostró feliz de destacar los puntos fuertes actuales de Toyota y también de señalar dónde cree que Toyota puede mejorar.

"Sabemos que tenemos un coche muy fiable", explicó Latvala. "Pero, por supuesto, eso no es suficiente. Tenemos que trabajar para conseguir más rendimiento. Pero lo que también puedo ver en nuestra alineación de pilotos es que nuestros pilotos han sido muy constantes este año. Y ese ha sido nuestro punto fuerte. Todavía hay rallies en los que tenemos que mejorar. En algunos, como el de Chile, el desgaste de los neumáticos no ha sido el adecuado. Eso es algo que tenemos que mejorar para el año que viene. Y centrémonos en nuestros otros puntos débiles y no hagamos demasiados cambios. Concentrémonos en lo que tenemos, mejorémoslo y miremos al campeonato. Y creo que todo irá bien".

Latvala sabe que, aunque Toyota pueda seguir mejorando, no hay garantías de que su historial del 100% como director de equipo siga intacto al final de la temporada 2024. Con Hyundai pisándole los talones, parece que la lucha por el título del año que viene tiene todos los ingredientes para llegar hasta el final. Pero haga lo que haga el rival, el finlandés no se distraerá de su misión como jefe de equipo.

"No creo que debamos centrarnos demasiado en lo que hace Hyundai", añade Latvala a wrc.com. "Sólo tenemos que centrarnos en lo que sabemos que son nuestros puntos fuertes e intentar mejorar las áreas en las que somos un poco más débiles. ¿Podemos ganar? No lo sé. Nadie lo sabe. Pero no debemos centrarnos demasiado en Hyundai".