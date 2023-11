Latvala/Toyota : "Hyundai ne nous inquiète pas

Hyundai a récemment montré une courbe de performance en forte hausse, mais le patron de l'équipe Toyota, Jari-Matti Latvala, ne devrait pas s'en inquiéter après avoir défendu avec succès ses trois titres en Championnat du monde des rallyes (WRC).

Au cours de sa riche histoire de 50 ans, le championnat du monde des rallyes a vu naître de nombreuses dynasties sportives comme Citroën avec l'ère Loeb, Volkswagen avec l'ère Ogier, Lancia avec l'ère du Groupe A. Et aujourd'hui, Jari-Matti Latvala est sur le point d'en créer une pour Toyota. Les trois titres consécutifs de pilote et de constructeur remportés par l'équipe sous la houlette du Finlandais ont fait de la marque japonaise le triomphateur du WRC. Si l'on ajoute à cela les deux titres pilotes supplémentaires et la couronne constructeur 2018, assurés sous l'ancien chef d'équipe Tommi Mäkinen, la domination est peut-être le seul mot suffisamment approprié pour décrire la forme de Toyota depuis son retour tant attendu dans le championnat en 2017.

Hyundai a regardé avec des yeux envieux en direction de Toyota, où les trophées se sont accumulés ces dernières années. D'accord, ce n'est pas tout à fait juste. Bien sûr, la marque coréenne s'est emparée de la couronne des constructeurs en 2019 et 2020, mais ces trois dernières saisons, l'équipe basée à Alzenau n'a eu aucune chance.

En réaction à ce bilan loin d'être souhaitable, Hyundai a entrepris un véritable shopping en 2023. Tout d'abord, l'entreprise a choisi Cyril Abiteboul, ancien directeur de la Formule 1 chez Renault, pour diriger l'équipe. Puis François-Xavier Demaison a été recruté comme directeur technique, avant que la grande nouvelle ne soit annoncée après le Rallye du Chili : Ott Tänak rejoindrait l'équipe l'année prochaine en tant que partenaire de Thierry Neuville. Et même pour sa troisième voiture pour 2024, Hyundai a encore beaucoup d'options intéressantes à choisir.

Ce fut une campagne de recrutement impressionnante, dont l'objectif était de briser la dynastie Toyota et de ramener pour la première fois les titres de champion du monde des pilotes et des constructeurs à Alzenau. Ces démarches ne sont pas passées inaperçues dans le camp Hyundai.

"Hyundai fait manifestement de gros efforts pour la saison prochaine", a déclaré Latvala, le chef de l'équipe Toyota. "Leur mission est de remporter les deux titres. Nous sommes préparés. Nous savons que ce sera plus difficile l'année prochaine".

Interrogé sur la nécessité, selon lui, pour son équipe de devenir plus forte en 2024 afin de pouvoir rivaliser avec son rival, le Finlandais a volontiers mis en avant les forces actuelles de Toyota et a également indiqué les domaines dans lesquels il pense que Toyota peut s'améliorer.

"Nous savons que nous avons une voiture très fiable", a expliqué Latvala. "Mais ce n'est évidemment pas suffisant. Nous devons travailler pour obtenir de meilleures performances. Mais ce que je vois aussi dans notre composition de pilotes, c'est que nos pilotes ont été très constants cette année. Et c'est ce qui a fait notre force. Il y a toujours des rallyes où nous devons nous améliorer. Il y en a certains, comme le Chili, où l'usure des pneus n'était pas au bon niveau. C'est quelque chose que nous devons améliorer pour l'année prochaine. Et concentrons-nous sur nos autres points faibles et ne faisons pas trop de changements. Concentrons-nous simplement sur ce que nous avons, améliorons-le et regardons vers le championnat. Et je pense que tout ira bien".

Latvala sait que même si Toyota peut continuer à s'améliorer, rien ne garantit que son palmarès de 100% à la tête de l'équipe sera intact à la fin de la saison 2024. Hyundai étant sur ses talons, il semble que la lutte pour le titre l'année prochaine dispose de tous les ingrédients pour durer jusqu'à la dernière seconde. Mais quoi que fasse l'adversaire, le Finlandais ne se laisse pas distraire de sa mission de chef d'équipe.

"Je pense que nous ne devons pas trop nous concentrer sur ce que fait Hyundai", a complété Latvala pour wrc.com. "Nous devons nous concentrer uniquement sur ce que nous savons être nos points forts et essayer d'améliorer les domaines dans lesquels nous sommes un peu plus faibles. Pouvons-nous le gagner ? Je ne sais pas. Personne ne le sait ! Mais ne nous concentrons pas trop sur Hyundai".