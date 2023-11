Latvala/Toyota: "Hyundai non ci preoccupa".

Hyundai ha recentemente registrato un netto aumento delle prestazioni, ma il boss del team Toyota Jari-Matti Latvala non dovrebbe essere troppo preoccupato dopo aver difeso con successo tutti e tre i titoli del Campionato del Mondo Rally (WRC).

Nei suoi 50 anni di storia, il Campionato del Mondo Rally ha prodotto numerose dinastie sportive, come la Citroën con l'era Loeb, la Volkswagen con l'era Ogier e la Lancia con l'era Gruppo A. Ora Jari-Matti Latvala è sul punto di crearne una per Toyota. I tre titoli piloti e costruttori consecutivi conquistati dalla squadra sotto la guida del finlandese hanno reso il marchio giapponese la forza trionfante del WRC. Se a ciò si aggiungono gli ulteriori due titoli piloti e la corona costruttori del 2018 conquistati sotto l'ex boss del team Tommi Mäkinen, il dominio è forse l'unica parola abbastanza adatta a descrivere lo stato di forma di Toyota dal suo atteso ritorno nel campionato nel 2017.

Con occhi invidiosi, Hyundai ha guardato a Toyota, dove i trofei si sono accumulati negli ultimi anni. Ok, non è del tutto corretto. Certo, il marchio coreano ha conquistato la corona dei costruttori nel 2019 e nel 2020, ma nelle ultime tre stagioni il team di Alzenau non ha avuto alcuna possibilità.

In risposta a questo record tutt'altro che auspicabile, Hyundai ha fatto una vera e propria spesa nel 2023. Innanzitutto, l'azienda ha scelto l'ex capo della Renault Formula 1 Cyril Abiteboul come team principal. Poi è stato assunto François-Xavier Demaison come direttore tecnico, prima che, dopo il Rally del Cile, venisse annunciata la grande notizia che Ott Tänak sarebbe rientrato nella squadra il prossimo anno come partner di Thierry Neuville. Hyundai ha ancora molte opzioni interessanti tra cui scegliere quando si tratta di riempire la sua terza auto per il 2024.

È stata una campagna di reclutamento impressionante, con l'obiettivo di distruggere la dinastia Toyota e portare per la prima volta ad Alzenau i titoli mondiali piloti e costruttori. Le mosse non sono passate inosservate nel campo della Hyundai.

"Hyundai sta ovviamente facendo un grande sforzo per la prossima stagione", ha dichiarato Latvala, Team Principal Toyota. "La loro missione è vincere entrambi i titoli. Noi siamo preparati. Sappiamo che il prossimo anno sarà più difficile".

Quando gli è stato chiesto se pensava che la sua squadra avrebbe dovuto rafforzarsi nel 2024 per tenere il passo dei suoi rivali, il finlandese è stato felice di sottolineare i punti di forza esistenti della Toyota e anche di indicare dove pensa che la Toyota possa migliorare.

"Sappiamo di avere un'auto molto affidabile", ha spiegato Latvala. "Ma naturalmente non è sufficiente. Dobbiamo lavorare per ottenere maggiori prestazioni. Ma quello che posso vedere dalla nostra formazione di piloti è che quest'anno i nostri piloti sono stati molto costanti. E questo è stato il nostro punto di forza. Ci sono ancora rally in cui dobbiamo migliorare. In alcuni, come in Cile, l'usura degli pneumatici non era al livello giusto. È un aspetto che dobbiamo migliorare per il prossimo anno. Concentriamoci sugli altri punti deboli e non facciamo troppi cambiamenti. Concentriamoci su quello che abbiamo, miglioriamolo e guardiamo al campionato. E credo che tutto andrà bene".

Latvala sa che anche se la Toyota continuerà a migliorare, non c'è garanzia che il suo record del 100% come team principal sarà ancora intatto alla fine della stagione 2024. Con Hyundai alle calcagna, sembra che la lotta per il titolo dell'anno prossimo abbia tutti gli ingredienti per arrivare fino in fondo. Ma a prescindere da ciò che faranno gli avversari, il finlandese non si lascerà distrarre dalla sua missione di capo squadra.

"Non credo che dovremmo concentrarci troppo su ciò che fa Hyundai", ha aggiunto Latvala a wrc.com. "Dobbiamo solo concentrarci su quelli che sappiamo essere i nostri punti di forza e cercare di migliorare le aree in cui siamo un po' più deboli. Possiamo vincere? Non lo so. Nessuno lo sa! Ma non dobbiamo concentrarci troppo sulla Hyundai".