Latvala/Toyota: "A Hyundai não nos preocupa"

Jari-Matti Latvala, o chefe da equipa Toyota, afirma que a Toyota não precisa de se preocupar com a melhoria do desempenho da sua rival Hyundai.

A Hyundai tem mostrado recentemente uma subida acentuada no seu desempenho, mas o chefe de equipa da Toyota, Jari-Matti Latvala, não deve estar muito preocupado com isso, depois de ter defendido com sucesso os três títulos do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC).

Nos seus 50 anos de história, o Campeonato do Mundo de Ralis produziu inúmeras dinastias desportivas, como a Citroën com a era Loeb, a Volkswagen com a era Ogier e a Lancia com a era do Grupo A. E agora Jari-Matti Latvala está à beira de criar uma para a Toyota. Os três títulos consecutivos de pilotos e de construtores conquistados pela equipa sob a liderança do finlandês fizeram da marca japonesa a força triunfante do WRC. Acrescentando a isso os dois títulos adicionais de pilotos e a coroa de construtores de 2018 garantidos pelo antigo chefe de equipa Tommi Mäkinen, o domínio é talvez a única palavra suficientemente adequada para descrever a forma da Toyota desde o seu tão aguardado regresso ao campeonato em 2017.

Com olhos invejosos, a Hyundai olhou para a Toyota, onde os troféus se têm vindo a acumular nos últimos anos. Ok, isso não é totalmente justo. É certo que a marca coreana conquistou o título de construtores em 2019 e 2020, mas nas últimas três épocas, a equipa de Alzenau não teve qualquer hipótese.

Em resposta a esse registro longe de ser desejável, a Hyundai fez uma verdadeira farra de compras em 2023. Primeiro, a empresa escolheu o antigo chefe da Renault na Fórmula 1, Cyril Abiteboul, como chefe de equipa. Depois, François-Xavier Demaison foi recrutado como diretor técnico, antes de ser anunciada a grande notícia, após o Rali do Chile, de que Ott Tänak regressaria à equipa no próximo ano como parceiro de Thierry Neuville. E a Hyundai ainda tem muitas opções interessantes para escolher quando se trata de preencher o seu terceiro carro para 2024.

Tem sido uma campanha de recrutamento impressionante, com o objetivo de esmagar a dinastia Toyota e trazer os títulos mundiais de pilotos e construtores para Alzenau pela primeira vez. Os movimentos não passaram despercebidos no campo da Hyundai.

"A Hyundai está obviamente a fazer um grande esforço para a próxima época", disse o Diretor de Equipa da Toyota, Latvala. "A sua missão é ganhar os dois títulos. Nós estamos preparados. Sabemos que vai ser mais difícil no próximo ano."

Quando lhe perguntaram se achava que a sua equipa teria de se tornar mais forte em 2024 para acompanhar os seus rivais, o finlandês teve o prazer de enfatizar os pontos fortes da Toyota e também de apontar os pontos em que acha que a Toyota pode melhorar.

"Sabemos que temos um carro muito fiável", explicou Latvala. "Mas é claro que isso não é suficiente. Temos de trabalhar para conseguir mais desempenho. Mas o que também posso ver no nosso alinhamento é que os nossos pilotos têm sido muito consistentes este ano. E essa foi a nossa força. Ainda há ralis em que temos de melhorar. Há alguns, como o Chile, em que o desgaste dos pneus não esteve ao nível correto. Isso é algo que precisamos de melhorar para o próximo ano. E vamos concentrar-nos nos nossos outros pontos fracos e não fazer demasiadas alterações. Vamos concentrar-nos no que temos, melhorá-lo e olhar para o campeonato. E acho que tudo vai correr bem".

Latvala sabe que, mesmo que a Toyota continue a melhorar, não há garantia de que o seu historial de 100 por cento como chefe de equipa ainda esteja intacto no final da época de 2024. Com a Hyundai no seu encalço, parece que a luta pelo título do próximo ano tem todos os ingredientes para ir até ao fim. Mas independentemente do que os adversários façam, o finlandês não se deixará distrair da sua missão como chefe de equipa.

"Não acho que nos devamos concentrar demasiado no que a Hyundai está a fazer," acrescentou Latvala ao wrc.com. "Só precisamos de nos concentrar naquilo que sabemos ser os nossos pontos fortes e tentar melhorar as áreas em que somos um pouco mais fracos. Podemos ganhar? Não sei. Ninguém sabe! Mas não nos devemos concentrar demasiado na Hyundai".