Abiteboul/Hyundai : "Ott pourrait être notre Max".

Tänak, 36 ans, a signé un contrat avec Hyundai pour revenir la saison prochaine dans l'équipe Hyundai d'Alzenau. Fin 2022, l'Estonien avait justement quitté l'équipe pour piloter une Ford Puma Rally1 de M-Sport dans le championnat de cette année.

Abiteboul, qui a été nommé directeur de l'équipe Hyundai Motorsport en janvier, n'a pas encore travaillé directement avec Tänak, mais l'ancien patron de l'équipe de Formule 1 fonde de grands espoirs sur son engagement en provenance d'Estonie.

"Dans ma propre histoire dans le sport automobile", a déclaré Abiteboul, "j'ai toujours été inspiré par les organisations où il s'agit d'une stratégie de réussite, et tout est déterminé par les résultats. Je pense à Red Bull et, honnêtement, je suis presque sûr que si Ott était en Formule 1, il roulerait pour Red Bull Racing. C'est l'inspiration que je veux transmettre à Hyundai. Je veux que nous puissions être le Red Bull Racing du WRC et qu'Ott puisse être notre Max Verstappen".

Tänak a remporté neuf victoires avec la marque coréenne entre 2020 et 2022. En 2019, il a remporté son seul titre WRC à ce jour avec l'équipe concurrente Toyota. Max Verstappen a remporté sa troisième couronne mondiale en 2023.