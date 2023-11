Abiteboul/Hyundai: "Ott pode ser o nosso Max"

Cyril Abiteboul espera que Ott Tänak possa trazer um certo domínio ao estilo de Max Verstappen para a Hyundai Motorsport quando regressar à equipa de Alzenau no Campeonato do Mundo de Ralis FIA de 2024.

Tänak, de 36 anos, assinou um contrato com a Hyundai, segundo o qual regressará à equipa da Hyundai em Alzenau na próxima época. O estónio deixou a equipa no final de 2022 para conduzir um Ford Puma Rally1 da M-Sport no campeonato deste ano.

Abiteboul, que foi nomeado chefe de equipa da Hyundai Motorsport em janeiro, ainda não trabalhou diretamente com Tänak, mas o antigo chefe de equipa da Fórmula 1 tem grandes esperanças na sua contratação da Estónia.

"Na minha própria história no automobilismo", disse Abiteboul, "sempre me inspirei nas organizações que têm uma estratégia vencedora e tudo é movido por resultados. Penso na Red Bull e, sinceramente, tenho quase a certeza de que se o Ott estivesse na Fórmula 1, estaria a pilotar para a Red Bull Racing. É essa a inspiração que quero transmitir à Hyundai. Quero que sejamos a Red Bull Racing do WRC e o Ott pode ser o nosso Max Verstappen".

Tänak obteve nove vitórias com a marca coreana entre 2020 e 2022. Em 2019, conquistou o seu único título do WRC até à data com a equipa rival Toyota. Max Verstappen conquistou a sua terceira coroa do WRC em 2023.