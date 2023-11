Latvala/Toyota compare Rovanperä à Kankkunen

Kankkunen avait peut-être cinq ans de plus que Rovanperä lorsqu'il a remporté le premier de ses quatre titres mondiaux, mais Latvala peut faire des comparaisons entre les deux. Le chef d'équipe de Toyota est considéré comme l'un des plus grands historiens du sport. Alors quand il fait une comparaison entre pilotes, on peut être sûr qu'il y a derrière tout un tas de réflexions.

La deuxième saison de Kalle Rovanperä pour le titre cette année a suffi à faire réfléchir Latvala et à le faire sourire en se remémorant une carrière qu'il a suivie enfant.

"L'approche de Kalle cette année", a déclaré Latvala, "ressemble plus à celle de Juha Kankkunen : il calcule et réfléchit aux points dont vous avez besoin plutôt que de chercher à gagner à tout prix. Je suis heureux et vraiment fier de Kalle et de son copilote Jonne Halttunen. Ils ont vraiment mérité ce deuxième championnat. Kalle a été étonnamment constant tout au long de la saison. Il était plus difficile pour lui de remporter ce titre que l'année dernière, et Elfyn Evans a fait du bon travail pour maintenir la pression, mais Kalle a fini par y arriver".

Compte tenu du fait que Rovanperä a cinq ans d'avance sur Kankkunen, la question se pose : combien de titres peut-il remporter ?

"Kalle est particulièrement talentueux", a expliqué Latvala. "Nous l'avons vu, et nous l'avons vu depuis longtemps. Combien de championnats ? Je pense que personne ne le sait encore, mais il ne fait aucun doute qu'il a le temps d'en gagner beaucoup".