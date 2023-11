Latvala/Toyota mette a confronto Rovanperä con Kankkunen

Kankkunen avrà anche avuto cinque anni in più di Rovanperä quando ha vinto il primo dei suoi quattro titoli mondiali, ma Latvala sa riconoscere i paragoni tra i due. Il capo del team Toyota è considerato uno dei più grandi storici di questo sport. Quindi, quando fa un paragone tra i piloti, si può essere certi che ci sia dietro una grande riflessione.

La stagione del secondo titolo di Kalle Rovanperä di quest'anno è stata sufficiente a far riflettere Latvala e a fargli sorridere il ricordo di una carriera che ha intrapreso da bambino.

"L'approccio di Kalle quest'anno", ha detto Latvala, "è più simile a quello di Juha Kankkunen: calcola e pensa ai punti necessari invece di puntare a ogni vittoria. Sono davvero felice e orgoglioso di Kalle e del copilota Jonne Halttunen. Si meritano davvero questo secondo campionato. Kalle è stato incredibilmente costante per tutta la stagione. È stato più difficile per lui vincere questo titolo rispetto all'anno scorso ed Elfyn Evans ha fatto un buon lavoro per mantenere la pressione, ma alla fine Kalle ce l'ha fatta".

Dato che Rovanperä ha un vantaggio di cinque anni su Kankkunen, la domanda è: quanti titoli può vincere?

"Kalle è un talento speciale", ha spiegato Latvala. "Lo abbiamo visto, e lo abbiamo visto per molto tempo. Quanti campionati? Non credo che nessuno lo sappia ancora, ma non c'è dubbio che abbia le carte in regola per vincerne molti".