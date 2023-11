Latvala/Toyota compara Rovanperä com Kankkunen

Kankkunen pode ter sido cinco anos mais velho do que Rovanperä quando ganhou o primeiro dos seus quatro títulos mundiais, mas Latvala consegue reconhecer as comparações entre os dois. O chefe de equipa da Toyota é considerado um dos maiores historiadores do desporto. Por isso, quando ele faz uma comparação entre pilotos, pode ter a certeza de que há muita reflexão por detrás disso.

A segunda época de títulos de Kalle Rovanperä este ano foi suficiente para fazer Latvala refletir e sorrir com a memória de uma carreira que seguiu em criança.

"A abordagem de Kalle este ano", disse Latvala, "é mais parecida com a de Juha Kankkunen: ele calcula e pensa nos pontos de que precisa, em vez de tentar todas as vitórias. Estou muito feliz e orgulhoso do Kalle e do copiloto Jonne Halttunen. Eles merecem realmente este segundo campeonato. O Kalle tem sido incrivelmente consistente ao longo da época. Foi mais difícil para ele ganhar este título do que no ano passado e Elfyn Evans fez um bom trabalho para manter a pressão, mas Kalle conseguiu-o no final."

Dado que Rovanperä tem uma vantagem de cinco anos sobre Kankkunen, a questão é: quantos títulos poderá ele ganhar?

"Kalle é um talento especial", explicou Latvala. "Já vimos isso, e já vimos isso há muito tempo. Quantos campeonatos? Acho que ninguém sabe ainda, mas não há dúvida de que ele tem tempo para ganhar muitos."