Neuville pour 2024 : "Si ce n'est pas maintenant, alors quand ?"

Thierry Neuville s'est déjà retrouvé dans cette situation à plusieurs reprises. Les bons classements en championnat du monde des rallyes sont le point fort du Belge. Sa victoire au Rallye d'Europe centrale marque la cinquième fois en sept ans qu'il remporte soit le dernier soit l'avant-dernier rallye de la saison. Une fin en force qui rend toute l'équipe optimiste pour l'année à venir. Mais jusqu'à présent, cet optimisme ne s'est pas traduit par le résultat final, à savoir un titre de champion du monde.

"Oui, comme chaque année, ça a toujours l'air bien... mais ça finit mal׃", a déclaré Neuville avec un sourire. Mais cette fois-ci, le Belge ressent quelque chose de différent.

Se sent-il maintenant assez fort en tant que pilote pour être champion du monde ? "NON. Je pense que nous sommes prêts depuis longtemps", a expliqué Neuville à DirtFish. "Mais l'histoire est la même. Ott Tänak a essayé de gagner le titre pendant trois ans et il n'y est pas parvenu non plus".

Désormais, la différence se fait au niveau de l'équipe qui l'entoure. Avec une force supplémentaire au sein du département technique grâce à l'embauche de François-Xavier (F-X) Demaison en tant que directeur technique et une croyance claire dans le leadership du patron de l'équipe Cyril Abiteboul, Neuville est convaincu que Hyundai et sa i20 N Rally1 seront performantes en 2024.

"Je n'ai certainement jamais été aussi confiant, les personnes clés étant désormais sur place", a déclaré le quintuple prince héritier du championnat. "Avec Cyril dans sa position, l'apprentissage du WRC et le désir de livrer quelque chose l'année prochaine quoi qu'il arrive, et avec F-X et Christian Loriaux, la collaboration fonctionne aussi très bien.

Paraphrasant une célèbre chanson du groupe de Cologne "Die Höhner", Neuville a déclaré : "Alors si ce n'est pas maintenant, alors quand ?"

Hyundai a également renforcé sa liste de pilotes pour 2024, avec le retour de Tänak, champion du monde des rallyes 2019, au sein de l'équipe d'Alzenau.

La victoire de Neuville au Rallye d'Europe centrale et le potentiel d'une nouvelle victoire au Rallye de fin de saison au Japon, où il a gagné en 2022, donneront au Belge une énergie positive pour 2024. Mais il ne pense pas que la dynamique acquise lui donnera un avantage sur Tänak dès que les voitures s'élanceront de la rampe de départ l'an prochain à Monte-Carlo.

"Chaque saison commence pour tout le monde avec un zéro sur le comptoir", a déclaré Neuville. "Je pense que ce sera à nouveau une bataille intéressante comme les années précédentes, lorsque nous étions coéquipiers. C'est donnant-donnant, et bien sûr, le règlement, les positions et l'ordre de départ font aussi en sorte qu'il n'y ait jamais de gros écarts".