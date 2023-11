Neuville per il 2024: "Se non ora, quando?".

Thierry Neuville si è già trovato in questa situazione. Gli ottimi piazzamenti nel Campionato del Mondo Rally sono il punto di forza del belga. La sua vittoria al Central Europe Rally ha segnato la quinta volta in sette anni che ha vinto l'ultimo o il penultimo rally della stagione. Un buon risultato rende l'intero team ottimista per l'anno prossimo. Ma finora questo ottimismo non si è tradotto nel risultato finale: un titolo di campione del mondo.

"Sì, come ogni anno, sembra sempre tutto bello... ma finisce male׃," hadetto Neuville con un sorriso. Ma questa volta è un po' diverso per il belga.

Si sente abbastanza forte come pilota per diventare campione del mondo? "NO. Penso che siamo pronti da molto tempo", ha detto Neuville a DirtFish. "Ma la storia è la stessa. Ott Tänak ha provato per tre anni a vincere il titolo e non ci è riuscito".

Ora la differenza la fa la squadra che lo circonda. Con una maggiore forza nel reparto tecnico grazie alla nomina di François-Xavier (F-X) Demaison a Direttore Tecnico e una chiara fiducia nella leadership del Team Principal Cyril Abiteboul, Neuville è sicuro che Hyundai e la sua i20 N Rally1 saranno all'altezza nel 2024.

"Non sono mai stato così sicuro che le persone chiave siano al loro posto", ha detto il cinque volte principe ereditario del campionato. Con Cyril nella sua posizione, che sta imparando il WRC e vuole fare risultato l'anno prossimo a prescindere da tutto, e con F-X e Christian Loriaux, anche la collaborazione sta funzionando bene".

Facendo riferimento a una nota canzone della band di Colonia "Die Höhner", Neuville ha detto: "Quindi se non è ora, quando?".

Hyundai ha anche rafforzato la sua formazione di piloti per il 2024, con il ritorno del campione del mondo di rally 2019 Tänak nel team di Alzenau.

La vittoria di Neuville al Central Europe Rally e il potenziale per un'altra vittoria al rally di fine stagione in Giappone, dove ha vinto nel 2022, daranno al belga energia positiva per il 2024. Ma non crede che lo slancio acquisito gli darà un vantaggio su Tänak quando le auto scenderanno dalla rampa di partenza a Monte Carlo il prossimo anno.

"Ogni stagione inizia con uno zero sul banco per tutti", ha detto Neuville. "Penso che sarà di nuovo una battaglia interessante come negli ultimi anni quando eravamo compagni di squadra. È un dare e avere, e naturalmente i regolamenti, le posizioni e l'ordine di partenza fanno sì che non ci siano mai grandi distacchi".