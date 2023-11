Neuville para 2024: "Se não for agora, então quando?"

Thierry Neuville, cinco vezes vice-campeão e piloto da Hyundai, está convencido de que estão reunidas todas as condições para que 2024 seja finalmente o seu primeiro ano de conquista do título.

Thierry Neuville já esteve nesta situação antes. O ponto forte do belga no Campeonato do Mundo de Ralis são as chegadas fortes. A sua vitória no Rali da Europa Central marcou a quinta vez em sete anos que venceu o último ou o penúltimo rali da época. Um bom resultado faz com que toda a equipa esteja otimista para o próximo ano. Mas até agora este otimismo não se traduziu no resultado final - um título de campeão do mundo.

"Sim, como todos os anos, parece sempre bom... mas acaba mal׃", disse Neuville com um sorriso. Mas desta vez parece um pouco diferente para o belga.

Sente-se agora suficientemente forte como piloto para se tornar campeão do mundo? "NÃO. Acho que já estamos prontos há muito tempo", disse Neuville ao DirtFish. "Mas a história é a mesma. Ott Tänak tentou durante três anos ganhar o título e não conseguiu".

Agora a diferença é a equipa que o rodeia. Com mais força no departamento técnico graças à nomeação de François-Xavier (F-X) Demaison como Diretor Técnico e uma clara crença na liderança do Chefe de Equipa Cyril Abiteboul, Neuville está confiante de que a Hyundai e o seu i20 N Rally1 serão capazes em 2024.

"Nunca estive tão confiante de que as pessoas-chave estão no lugar certo", afirmou o cinco vezes príncipe herdeiro do campeonato. "Com o Cyril no seu lugar, a aprender o WRC e a querer cumprir as suas funções no próximo ano, aconteça o que acontecer, e com a F-X e Christian Loriaux, a colaboração também está a funcionar bem.

Referindo-se a uma conhecida canção da banda de Colónia "Die Höhner", Neuville disse: "Se não é agora, então quando?"

A Hyundai também reforçou o seu alinhamento de pilotos para 2024, com o Campeão do Mundo de Ralis de 2019, Tänak, a regressar à equipa de Alzenau.

A vitória de Neuville no Rali da Europa Central e o potencial para outra vitória no rali de final de época no Japão, onde venceu em 2022, darão ao belga uma energia positiva para 2024. Mas não acredita que o impulso que ganhou lhe dê uma vantagem sobre Tänak quando os carros saírem da rampa de partida em Monte Carlo, no próximo ano.

"Todas as épocas começam com um zero no contador para todos", disse Neuville. "Penso que será novamente uma batalha interessante, como nos últimos anos, quando éramos companheiros de equipa. É um dar e receber e, claro, os regulamentos, as posições e a ordem de partida também garantem que nunca haja grandes lacunas."