Japón: Hyundai y Neuville ganan como el año pasado

El rally (16 - 19 de noviembre/diferencia horaria con respecto a CET = 8 horas antes) abarca dos regiones montañosas, Aichi y Gifu, con pintorescas vistas como telón de fondo de más de 300 km de sinuosas etapas de asfalto. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe, Esapekka Lappi/Janne Ferm y Dani Sordo/Cándido Carrera conducirán el Hyundai i20 N Rally1 Hybrid como de costumbre en el último evento del año. La única prueba asiática de la serie constará de 22 etapas (= 304,12 km), con un itinerario dividido en cuatro días (16 - 19 de noviembre).

El equipo Hyundai Shell Mobis World Rally Team viajará al Rally de Japón en plena forma sobre asfalto tras ganar la prueba anterior, el Rally de Europa Central. Este rally demostró ser un lugar de éxito para el equipo el año pasado. El fabricante coreano dominó la edición 2022 de la prueba con un doblete. Repetir este resultado será el objetivo final de cada equipo Hyundai i20 N Rally1 Hybrid: Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe, Esapekka Lappi/Janne Ferm y Dani Sordo/Cndido Carrera.

En 2023, el evento tendrá lugar por segunda vez desde 2010, lo que lo convierte en un reto bastante nuevo para los equipos participantes. El rally tiene su sede en Nagoya, una ciudad al sur de la isla principal de Japón. La superficie de asfalto irregular de las etapas del evento es a menudo resbaladiza y se ve agravada por las hojas caídas en las secciones boscosas. Esta combinación puede dar lugar a un terreno impredecible en varios tramos. Los estrechos túneles, especialmente en el túnel de Isegamis (SS 2/5), son una característica única del Rally Japan, que requiere tanto precisión como velocidad por parte de los pilotos.

El evento comienza con la Súper Especial de 2,10 kilómetros en el Estadio Toyota. El nuevo inicio se parecerá a la etapa de apertura del Rally Acrópolis, un favorito de los aficionados que atraerá a una multitud de seguidores japoneses del WRC. Para dar a más espectadores la oportunidad de ver los coches en acción, esta etapa también se correrá el viernes y el sábado por la noche. El rally se ha ampliado en tres etapas, de 19 en 2022 a 22 este año. Esto también ha aumentado la distancia total en 30 kilómetros. Debido a la longitud de la prueba, los equipos de Hyundai Motorsport no pueden permitirse ningún fallo de concentración. Para lograr un resultado positivo, es crucial mantener la concentración total de principio a fin.

Cyril Abiteboul, Team Principal de Hyundai Motorsport, dijo: "El último rally del año ha llegado muy rápido y es la última oportunidad que tenemos para exigirnos a nosotros mismos y al Hyundai i20 N Rally1 Hybrid. La doble victoria del equipo en Japón hace doce meses demuestra que el coche es capaz de ganar esta prueba. Además, nuestra victoria en el Rally de Europa Central y los podios de Montecarlo y Croacia demuestran que tenemos el rendimiento necesario para triunfar sobre asfalto. Nuestra misión es combinar este impulso con la experiencia de Thierry y Dani y terminar la temporada con el mejor resultado posible. Una victoria sería el final ideal para 2023".

Neuville dijo: "Viajamos a Japón con el rendimiento en asfalto del Rally de Europa Central y una victoria del año pasado. Es un evento interesante en un país que me gusta mucho, especialmente la cultura y el ambiente. Los aficionados están realmente entusiasmados con el WRC y creo que este año veremos aún más aficionados entusiastas apoyándonos. No me había dado cuenta de que había tantos aficionados en Japón hasta que llegué allí el año pasado. Para tener éxito, tenemos que asegurarnos de evitar el subviraje y utilizar los neumáticos correctamente. En esta época del año las condiciones pueden ser difíciles. Espero que podamos continuar con nuestro éxito y tener otra gran experiencia ahí fuera".

Lappi añadió: "Es mi primera vez en Japón, así que mi objetivo es acabar bien. Quiero terminar la temporada lo mejor posible y volver a subir al podio. Tenemos que hacer muchas cosas para conseguir este resultado, pero la elección de neumáticos será crucial. Un abandono prematuro como el de la última vez en asfalto europeo significa que tenemos que demostrarlo todo aquí, ya que es tanto la segunda prueba consecutiva en asfalto como el último rally de la temporada. He oído que el ambiente es genial y que hay unos aficionados japoneses al rally muy apasionados, así que estoy deseando darles un buen espectáculo al final de la temporada."

Dani Sordo busca la redención tras el incendio que puso fin prematuramente a su etapa en el Rally de Japón 2022

Sordo dijo: "El Rally de Japón es difícil, ya que las etapas son a menudo estrechas y reviradas, pero es un evento precioso. Aunque el año pasado no recorrimos demasiados kilómetros debido al incendio, es un rally que me gusta. El ambiente en Japón es increíble. A la gente le gusta y respeta mucho el rally. Siempre hay muchos aficionados apasionados, sobre todo en los tramos de carretera, ya que muchas de las rutas están en las montañas, donde es difícil ver los coches. La clave del éxito para nosotros son unas buenas notas en pista y una buena puesta a punto. Es muy importante que el coche sea fácil de conducir y tome bien las curvas. En cuanto a nuestro objetivo, sin duda quiero ganar". (Hyundai)

Clasificación del Campeonato del Mundo de Pilotos tras 12 de 13 rondas Pos. Equipo/Nación/Coche Puntos 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 235 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 191 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 184 4 Ott Tänak (EE), Ford 152 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 114 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 89 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 42 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33