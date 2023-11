Japon : Hyundai et Neuville - vainqueurs comme l'an dernier

Hyundai Motorsport et son fer de lance Thierry Neuville visent la victoire au Rallye du Japon, 13e et dernière manche du Championnat du monde des rallyes FIA (WRC) 2023, comme l'an passé, en guise de conclusion positive.

Le rallye (16-19 novembre/décalage horaire avec l'heure d'Europe centrale = 8 heures plus tôt) s'étend sur deux régions montagneuses, Aichi et Gifu, avec des vues pittoresques en toile de fond pour plus de 300 km d'étapes sinueuses sur asphalte. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe, Esapekka Lappi/Janne Ferm et Dani Sordo/Cándido Carrera piloteront comme d'habitude la Hyundai i20 N Rally1 Hybrid lors de l'épreuve finale de l'année. L'unique épreuve asiatique de la série comportera 22 spéciales (= 304,12 km), l'itinéraire étant réparti sur quatre jours (du 16 au 19 novembre).

L'équipe Hyundai Shell Mobis World Rally Team se rendra au Rallye du Japon en grande forme sur asphalte après avoir remporté la manche précédente, le Central European Rally. L'an dernier, ce rallye s'est révélé être un site fructueux pour l'équipe. Le constructeur coréen avait dominé l'édition 2022 de l'événement en signant un doublé. Répéter ce résultat sera l'objectif ultime de chaque équipe Hyundai i20 N Rally1 Hybrid : Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe, Esapekka Lappi/Janne Ferm et Dani Sordo/Cndido Carrera.

En 2023, l'événement n'aura lieu que pour la deuxième fois depuis 2010, ce qui en fait un défi assez nouveau pour les équipes participantes. La base du rallye est située à Nagoya, une ville au sud de l'île principale du Japon. L'asphalte irrégulier des spéciales de l'épreuve est souvent glissant, ce qui est accentué par les feuilles mortes tombées dans les sections boisées. Cette combinaison peut donner lieu à des terrains imprévisibles sur différents parcours. Les tunnels étroits, notamment celui d'Isegamis (ES2/5), sont une caractéristique unique du Rallye du Japon qui exige à la fois précision et vitesse de la part des pilotes.

L'épreuve débutera par la Super Spéciale de 2,10 km au Toyota Stadium. Ce tout nouveau départ aura des similitudes avec celui du Rallye de l'Acropole - un favori des fans qui attirera à coup sûr des foules de fans japonais du WRC. Pour permettre à davantage de spectateurs de voir les voitures en action, cette spéciale sera également disputée le vendredi et le samedi soir. Le rallye a été rallongé de trois spéciales, passant de 19 en 2022 à 22 cette année. De ce fait, la distance totale a également augmenté de 30 km. En raison de la longueur de l'épreuve, les équipes de Hyundai Motorsport ne peuvent pas se permettre de manquer de concentration. Pour obtenir un résultat positif, il est essentiel de maintenir une concentration totale du début à la fin.

Cyril Abiteboul, Team Principal de Hyundai Motorsport, a déclaré : "Le dernier rallye de l'année est arrivé très vite et c'est la dernière chance que nous avons de nous pousser et de pousser la Hyundai i20 N Rally1 Hybrid. La double victoire de l'équipe au Japon il y a douze mois prouve que la voiture est capable de gagner sur cette épreuve. De plus, notre victoire au Rallye d'Europe centrale et nos podiums au Monte-Carlo et en Croatie montrent que nous avons la puissance nécessaire pour réussir sur l'asphalte. Notre mission est de combiner cet élan avec l'expérience de Thierry et Dani pour terminer la saison avec le meilleur résultat possible. Une victoire serait la conclusion idéale de l'année 2023".

Neuville a déclaré : "Nous nous rendons au Japon avec la performance asphalte du Rallye d'Europe centrale et une victoire de l'année dernière. C'est un événement intéressant dans un pays que j'aime vraiment, en particulier la culture et l'atmosphère. Les fans sont vraiment impatients de découvrir le WRC et je pense que nous verrons encore plus de fans enthousiastes nous soutenir cette année. Je ne savais même pas que j'avais autant de fans au Japon avant d'y arriver l'année dernière - c'était tellement agréable à voir. Pour réussir, nous devons nous assurer d'éviter le sous-virage et d'utiliser les pneus correctement. A cette époque de l'année, les conditions peuvent être difficiles. Espérons que nous pourrons continuer sur notre lancée et vivre une autre belle expérience là-bas".

Lappi a poursuivi : "C'est ma première fois au Japon, mon objectif est donc de bien terminer. Je veux terminer la saison de la meilleure façon possible et monter à nouveau sur le podium. Nous devons faire beaucoup de choses pour parvenir à ce résultat, mais le choix des pneus sera déterminant. Une élimination prématurée, comme la dernière fois sur l'asphalte européen, signifie que nous devons tout prouver ici, car c'est à la fois le deuxième événement consécutif sur asphalte et le dernier rallye de la saison. J'ai entendu dire que l'ambiance était formidable et qu'il y avait des fans de rallye japonais très passionnés, j'ai donc hâte de leur offrir un bon spectacle pour clore la saison".

Dani Sordo cherche à se racheter après l'incendie qui a mis fin prématurément à sa participation au Rallye du Japon 2022.

Sordo a déclaré : "Le Rallye du Japon est difficile, car les spéciales sont souvent étroites et sinueuses, mais c'est une belle épreuve. Même si nous n'avons pas parcouru beaucoup de kilomètres l'an dernier à cause de l'incendie, c'est un rallye que j'aime bien. L'ambiance au Japon est étonnante. Les gens aiment et respectent vraiment le rallye. Il y a toujours beaucoup de fans passionnés, surtout sur les portions de route, car de nombreux parcours sont situés dans les montagnes, où il est difficile de voir les voitures. Pour nous, la clé du succès, ce sont de bonnes notes sur le parcours et des réglages solides. Il est très important que la voiture soit facile à conduire et bien placée dans les virages. En ce qui concerne notre objectif, je veux absolument gagner". (Hyundai)

Classement au championnat du monde des pilotes après 12 des 13 manches Pos. Équipe/Nat/Véhicule Points 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 235 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 191 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 184 4 Ott Tänak (EE), Ford 152 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 114 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 89 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 42 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33