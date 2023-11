Giappone: Hyundai e Neuville - vittoria come l'anno scorso

Il rally (16-19 novembre/differenza oraria rispetto a CET = 8 ore prima) attraversa due regioni montuose, Aichi e Gifu, con panorami pittoreschi che fanno da sfondo a oltre 300 km di tortuose tappe su asfalto. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe, Esapekka Lappi/Janne Ferm e Dani Sordo/Cándido Carrera guideranno la Hyundai i20 N Rally1 Hybrid come sempre nell'evento finale dell'anno. L'unico evento asiatico della serie comprenderà 22 tappe (= 304,12 km), con un percorso suddiviso in quattro giorni (16 - 19 novembre).

Lo Hyundai Shell Mobis World Rally Team si recherà al Rally del Giappone in forma smagliante dopo aver vinto il precedente appuntamento, il Central European Rally. Questo rally si è rivelato un luogo di successo per la squadra lo scorso anno. Il costruttore coreano ha dominato l'edizione 2022 dell'evento con una doppietta. Ripetere questo risultato sarà l'obiettivo finale per ogni squadra Hyundai i20 N Rally1 Hybrid: Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe, Esapekka Lappi/Janne Ferm e Dani Sordo/Cndido Carrera.

Nel 2023, l'evento si svolgerà solo per la seconda volta dal 2010, il che lo rende una sfida piuttosto nuova per i team partecipanti. Il rally ha sede a Nagoya, una città nel sud dell'isola principale del Giappone. L'asfalto irregolare delle tappe dell'evento è spesso scivoloso ed è aggravato dalle foglie cadute nei tratti boschivi. Questa combinazione può portare a un terreno imprevedibile in vari tratti. Le strette gallerie, soprattutto nel tunnel di Isegamis (SS 2/5), sono una caratteristica unica del Rally del Giappone, che richiede ai piloti precisione e velocità.

L'evento inizia con la Super Speciale di 2,10 km nello Stadio Toyota. La nuovissima prova d'apertura assomiglierà alla tappa d'apertura del Rally dell'Acropoli, una delle più amate dai fan, che richiamerà sicuramente una folla di appassionati giapponesi del WRC. Per dare a un maggior numero di spettatori l'opportunità di vedere le auto in azione, questa tappa sarà disputata anche il venerdì e il sabato sera. Il rally è stato ampliato di tre tappe, passando dalle 19 del 2022 alle 22 di quest'anno. La distanza totale è aumentata di 30 chilometri. Data la lunghezza dell'evento, i team di Hyundai Motorsport non possono permettersi cali di concentrazione. Per ottenere un risultato positivo, è fondamentale mantenere la massima concentrazione dall'inizio alla fine.

Cyril Abiteboul, Team Principal di Hyundai Motorsport, ha dichiarato: "L'ultimo rally dell'anno è arrivato molto velocemente ed è l'ultima occasione che abbiamo per spingere noi stessi e la Hyundai i20 N Rally1 Hybrid. La doppia vittoria del team in Giappone dodici mesi fa dimostra che la vettura è in grado di vincere questo evento. Inoltre, la vittoria al Central Europe Rally e i piazzamenti sul podio a Monte Carlo e in Croazia dimostrano che abbiamo le prestazioni necessarie per avere successo sull'asfalto. La nostra missione è combinare questo slancio con l'esperienza di Thierry e Dani e concludere la stagione con il miglior risultato possibile. Una vittoria sarebbe la conclusione ideale per il 2023".

Neuville ha dichiarato: "Andiamo in Giappone con le prestazioni su asfalto del Rally dell'Europa Centrale e con la vittoria dello scorso anno. È un evento interessante in un Paese che mi piace molto, soprattutto per la cultura e l'atmosfera. I tifosi sono davvero entusiasti del WRC e credo che quest'anno ci sosterranno con ancora più entusiasmo. Non mi ero nemmeno reso conto di avere così tanti fan in Giappone fino a quando non sono arrivato lì l'anno scorso: è stato davvero bello da vedere. Per avere successo, dobbiamo assicurarci di evitare il sottosterzo e di utilizzare correttamente i pneumatici. In questo periodo dell'anno le condizioni possono essere difficili. Speriamo di poter continuare il nostro successo e di vivere un'altra grande esperienza".

Lappi ha aggiunto: "È la mia prima volta in Giappone, quindi il mio obiettivo è finire bene. Voglio finire la stagione nel miglior modo possibile e salire di nuovo sul podio. Dobbiamo fare molte cose per ottenere questo risultato, ma la scelta dei pneumatici sarà fondamentale. Un'uscita prematura come quella dell'ultima volta sull'asfalto europeo significa che dobbiamo dimostrare tutto qui, visto che si tratta del secondo evento asfaltato consecutivo e dell'ultimo rally della stagione. Ho sentito dire che l'atmosfera è fantastica e che i fan giapponesi dei rally sono molto appassionati, quindi non vedo l'ora di dare loro un bello spettacolo alla fine della stagione".

Dani Sordo cerca il riscatto dopo l'incendio che ha interrotto prematuramente la sua partecipazione al Rally del Giappone del 2022.

Sordo ha dichiarato: "Il Rally del Giappone è difficile perché le tappe sono spesso strette e tortuose, ma è un evento bellissimo. Anche se l'anno scorso non abbiamo percorso molti chilometri a causa dell'incendio, è un rally che mi piace. L'atmosfera in Giappone è fantastica. La gente ama e rispetta davvero il rally. Ci sono sempre molti fan appassionati, soprattutto nei tratti stradali, dato che molti dei percorsi sono in montagna, dove è difficile vedere le auto. La chiave del successo per noi è rappresentata da buone note di pista e da un buon assetto. È molto importante che la vettura sia facile da guidare e che faccia bene le curve. Per quanto riguarda il nostro obiettivo, voglio assolutamente vincere". (Hyundai)

Classifica del Campionato del Mondo Piloti dopo 12 gare su 13 Pos. Squadra/Nato/Auto Punti 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 235 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 191 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 184 4 Ott Tänak (EE), Ford 152 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 114 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 89 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 42 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33