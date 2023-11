Japão: Hyundai e Neuville vencem como no ano passado

A Hyundai Motorsport e o piloto Thierry Neuville têm como objetivo a vitória no Rali do Japão, a 13ª e última ronda do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) da FIA de 2023, tal como aconteceu no ano passado.

O rali (16 a 19 de novembro/diferença horária para CET = 8 horas mais cedo) estende-se por duas regiões montanhosas, Aichi e Gifu, com vistas pitorescas como pano de fundo para mais de 300 km de etapas sinuosas em asfalto. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe, Esapekka Lappi/Janne Ferm e Dani Sordo/Cándido Carrera irão conduzir o Hyundai i20 N Rally1 Hybrid, como habitualmente, no último evento do ano. A única prova asiática da série será composta por 22 etapas (= 304,12 km), com o itinerário dividido em quatro dias (16 a 19 de novembro).

A Hyundai Shell Mobis World Rally Team vai ao Rali do Japão em boa forma no asfalto, depois de ter vencido a ronda anterior, o Rali da Europa Central. Este rali provou ser um local de sucesso para a equipa no ano passado. O construtor coreano dominou a edição de 2022 do evento com um duplo resultado. Repetir este resultado será o objetivo final de cada equipa Hyundai i20 N Rally1 Hybrid: Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe, Esapekka Lappi/Janne Ferm e Dani Sordo/Cndido Carrera.

Em 2023, o evento terá lugar apenas pela segunda vez desde 2010, o que o torna um desafio relativamente novo para as equipas participantes. O rali tem sede em Nagoya, uma cidade no sul da ilha principal do Japão. A superfície irregular do asfalto nas etapas do evento é frequentemente escorregadia e é exacerbada pelas folhas caídas nas secções arborizadas. Esta combinação pode levar a um terreno imprevisível em vários troços. Os túneis estreitos, especialmente no Túnel Isegamis (SS 2/5), são uma caraterística única do Rali do Japão, exigindo precisão e velocidade dos pilotos.

O evento começa com a Super Especial de 2,10 quilómetros no Estádio Toyota. A nova prova de abertura assemelha-se à etapa de abertura do Rali da Acrópole - uma das favoritas dos fãs e que garantidamente atrairá multidões de fãs japoneses do WRC. Para dar a mais espectadores a oportunidade de ver os carros em ação, esta etapa também será disputada na sexta-feira e no sábado à noite. O rali foi alargado em três etapas, passando de 19 em 2022 para 22 este ano. A distância total foi também aumentada em 30 quilómetros. Devido à extensão do evento, as equipas da Hyundai Motorsport não podem permitir-se quaisquer lapsos de concentração. Para obter um resultado positivo, é crucial manter a concentração total do início ao fim.

Cyril Abiteboul, Chefe de Equipa da Hyundai Motorsport, afirmou: "O último rali do ano chegou muito rapidamente e é a última oportunidade que temos para nos esforçarmos e ao Hyundai i20 N Rally1 Hybrid. A dupla vitória da equipa no Japão, há doze meses, prova que o carro é capaz de vencer este evento. Além disso, a nossa vitória no Rali da Europa Central e os lugares no pódio em Monte Carlo e na Croácia mostram que temos o desempenho necessário para sermos bem sucedidos no asfalto. A nossa missão é combinar esta dinâmica com a experiência do Thierry e do Dani e terminar a época com o melhor resultado possível. Uma vitória seria o final ideal para 2023".

Neuville disse: "Viajamos para o Japão com o desempenho em asfalto do Rali da Europa Central e uma vitória do ano passado. É um evento interessante num país de que gosto muito, especialmente a cultura e o ambiente. Os adeptos estão muito entusiasmados com o WRC e penso que este ano vamos ver ainda mais adeptos entusiastas a apoiar-nos. Nem sequer me tinha apercebido que tinha tantos fãs no Japão até lá chegar no ano passado - foi muito agradável de ver. Para sermos bem sucedidos, temos de evitar a subviragem e utilizar os pneus corretamente. Nesta altura do ano, as condições podem ser difíceis. Espero que possamos continuar com o nosso sucesso e ter outra grande experiência".

Lappi acrescentou: "É a minha primeira vez no Japão, por isso o meu objetivo é terminar bem. Quero terminar a época o melhor possível e voltar a estar no pódio. Temos de fazer muitas coisas para alcançar este resultado, mas a escolha dos pneus será crucial. Um abandono precoce como da última vez no asfalto europeu significa que temos de provar tudo aqui, uma vez que é a segunda prova consecutiva em asfalto e o último rali da época. Ouvi dizer que o ambiente é ótimo e que há fãs japoneses de rali muito apaixonados, por isso estou ansioso por lhes dar um bom espetáculo no final da época."

Dani Sordo procura redenção depois de o incêndio ter terminado prematuramente a sua participação no Rali do Japão de 2022

Dani Sordo afirmou: "O Rali do Japão é difícil, uma vez que as etapas são muitas vezes apertadas e sinuosas, mas é um belo evento. Embora não tenhamos percorrido muitos quilómetros no ano passado devido ao incêndio, é um rali de que gosto. O ambiente no Japão é fantástico. As pessoas gostam mesmo e respeitam o rali. Há sempre muitos fãs apaixonados, especialmente nas secções de estrada, uma vez que muitos dos percursos são nas montanhas, onde é difícil ver os carros. Para nós, a chave do sucesso são boas notas de pista e uma configuração forte. É muito importante que o carro seja fácil de conduzir e que faça boas curvas. Quanto ao nosso objetivo, quero definitivamente ganhar". (Hyundai)

Classificação do Campeonato do Mundo de Pilotos após 12 das 13 rondas Pos. Equipa/Nação/Carro Pontos 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 235 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 191 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 184 4 Ott Tänak (EE), Ford 152 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 114 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 89 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 42 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33