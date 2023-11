Victoire obligatoire pour Toyota à domicile

Tout comme en 2022, où l'épreuve avait fait un retour bienvenu dans le calendrier du WRC, TGR-WRT se rendra sur les routes japonaises pour la phase finale, après avoir déjà réalisé un hat-trick en termes de titres de champion. L'équipe a remporté le titre constructeur lors de la 11e des 13 courses au Chili, avant que Kalle Rovanperä et Jonne Halttunen ne remportent les titres pilote et copilote pour la deuxième année consécutive le mois dernier au Rallye d'Europe centrale.

Elfyn Evans est un candidat à la victoire, comme il y a un an au Japon, et occupe la deuxième place du classement des pilotes, sept points devant Thierry Neuville (Hyundai). Sébastien Ogier a également fait preuve de la vitesse de la victoire l'an dernier au Japon et vise une quatrième victoire dans son sous-programme 2023. Takamoto Katsuta a obtenu un podium mémorable à domicile en 2022 et, avec le soutien du TGR WRC Challenge Program, il prendra à nouveau le départ au volant d'une quatrième GR Yaris Rally1 Hybrid.

Le Rallye du Japon se déroule sur des routes asphaltées exigeantes dans les montagnes des préfectures d'Aichi et de Gifu, près de la ville de Nagoya. Beaucoup d'entre elles sont techniques et étroites et serpentent à travers des forêts dont le niveau d'adhérence varie constamment. Le parc d'assistance sera à nouveau situé dans le stade Toyota, qui accueillera cette année des épreuves en plus des cérémonies de départ et d'arrivée. Cette super-spéciale sera la première décision du jeudi soir et se déroulera à nouveau à la fin du vendredi et du samedi. La journée de vendredi, la plus longue du rallye avec 133,26 kilomètres de compétition, comprendra un trio bien connu de parcours au nord-est de Toyota City, qui seront parcourus deux fois.

Samedi, le rallye se poursuivra vers le sud autour d'Okazaki, où deux super-spéciales seront disputées avant la zone de montage des pneus à midi. Les deux premières spéciales de montagne du matin seront répétées l'après-midi, avant une nouvelle spéciale près de Shinshiro et le retour au stade Toyota. Six épreuves spéciales clôtureront le rallye dimanche et mèneront l'épreuve au nord-est de Nakatsugawa.

Jari-Matti Latvala (Team Principal) : "Nous approchons de la fin d'une autre grande saison pour notre équipe. Maintenant que nous avons remporté les trois titres, notre objectif est de gagner le Rallye du Japon, qui est l'une de nos deux épreuves à domicile. L'année dernière, nous avons réussi à faire monter Takamoto sur le podium devant ses fans locaux, ce qui était vraiment bien, mais cette fois-ci, tout le monde est très motivé pour remporter la victoire. Nous aurons les quatre pilotes là-bas et ils n'auront plus à se soucier du championnat, ils pourront aborder le rallye à fond et viser la victoire. C'est une épreuve pleine de défis, car même s'il s'agit du deuxième rallye consécutif sur asphalte, les routes japonaises sont très différentes de celles d'Europe centrale. Sans la possibilité de faire des essais avant le rallye, nous devons être en mesure d'adapter les réglages de la voiture en conséquence".

Kalle Rovanperä, double champion du monde : "J'aime toujours aller au Japon et ce sera bien d'y prendre le départ après avoir déjà assuré le championnat, comme nous l'avons fait l'an dernier. Le parcours du Rallye du Japon est très exigeant et les routes ne me conviennent peut-être pas aussi bien que celles de certains autres rallyes sur asphalte. L'an dernier, nous n'y avons pas réalisé notre meilleure performance, mais cette fois-ci, je veux vraiment améliorer les choses. C'est un rallye à domicile pour l'équipe et nous voulons tous obtenir un meilleur résultat. C'est une semaine chargée pour un pilote Toyota, mais sans pression autour du championnat, je pense que nous pouvons profiter un peu plus de ce rallye et j'espère que nous pourrons obtenir un bon résultat".

Elfyn Evans, deuxième au championnat du monde : "Le Rallye du Japon sera un rallye important pour moi et pour l'équipe et nous voulons évidemment terminer la saison sur un succès. Ce n'est certainement pas un rallye facile, mais l'an dernier, nous étions en course pour la victoire jusque tard dans la nuit et nous aimerions vraiment réparer cela. Espérons que nous pourrons trouver le même rythme cette fois-ci. Bien que nous connaissions la plupart des routes de l'année dernière, il y a quand même quelques inconnues, car nous ne pouvons pas faire de tests sur ces routes avant. Les réglages sont donc plutôt une estimation, basée sur ce que nous avions l'an dernier et ce que nous avons appris depuis, mais nous ferons de notre mieux pour nous adapter".

Sébastien Ogier, triple vainqueur de la saison : "J'ai hâte d'être au Rallye du Japon. Même si, en tant qu'équipe, nous avons déjà atteint nos principaux objectifs pour la saison, je me sens toujours obligé, en tant que pilote Toyota, de remporter une victoire à domicile au Japon. Ce serait un résultat très spécial et important. Personnellement, j'espère que ce sera mieux que lors de notre dernier rallye, et avec un peu de chance, les conditions au Japon seront un peu plus agréables : je pense que nous avons vu l'année dernière qu'il n'y avait pas tant de possibilités de couper, donc les conditions peuvent rester un peu plus stables pour tout le monde, quelle que soit la position de départ. J'espère que nous pourrons livrer une bonne bataille et terminer la saison sur un succès". (Toyota)

Classement au championnat du monde des pilotes après 12 des 13 manches Pos. Équipe/Nat/Véhicule Points 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 235 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 191 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 184 4 Ott Tänak (EE), Ford 152 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 114 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 89 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 42 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33