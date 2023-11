La vittoria è d'obbligo per la Toyota nella gara di casa

Proprio come nel 2022, quando l'evento ha fatto il suo gradito ritorno nel calendario del WRC, la TGR-WRT si presenterà all'appuntamento finale sulle strade giapponesi avendo già conquistato una tripletta di titoli di campionato. La squadra ha conquistato il titolo costruttori all'11° dei 13 appuntamenti in Cile, prima che Kalle Rovanperä e Jonne Halttunen si aggiudicassero i titoli piloti e copiloti per il secondo anno consecutivo al Central Europe Rally il mese scorso.

Elfyn Evans è in lizza per la vittoria, come un anno fa in Giappone, ed è secondo nella classifica piloti, con sette punti di vantaggio su Thierry Neuville (Hyundai). Anche Sébastien Ogier ha dimostrato la necessaria velocità di vittoria in Giappone lo scorso anno e punta alla quarta vittoria nel suo sottoprogramma 2023. Takamoto Katsuta ha ottenuto un memorabile podio nell'evento di casa nel 2022 e gareggerà ancora una volta con una quarta GR Yaris Rally1 Hybrid con il supporto del Programma TGR WRC Challenge.

Il Rally del Giappone si svolge su impegnative strade asfaltate nelle montagne delle prefetture di Aichi e Gifu, vicino alla città di Nagoya. Molte di esse sono tecniche e strette, si snodano attraverso foreste con livelli di aderenza che cambiano continuamente. Il parco assistenza sarà ancora una volta situato nello Stadio Toyota, che quest'anno ospiterà le cerimonie di partenza e arrivo e le prove. Questa super speciale sarà la prima decisa giovedì sera e sarà riproposta alla fine di venerdì e sabato. Il venerdì è il giorno più lungo del rally, con 133,26 chilometri competitivi, e comprende un trio di percorsi familiari a nord-est di Toyota City, che saranno completati due volte.

Sabato, il rally continua a sud intorno a Okazaki, dove saranno completate due super speciali prima della zona di montaggio degli pneumatici all'ora di pranzo. Le prime due tappe di montagna del mattino saranno ripetute nel pomeriggio, prima di un'altra tappa nei pressi di Shinshiro e del ritorno al Toyota Stadium. Sei tappe concluderanno il rally domenica, portando l'evento a nord-est fino a Nakatsugawa.

Jari-Matti Latvala (Team Principal): "Ci stiamo avvicinando alla fine di un'altra grande stagione per la nostra squadra. Ora che ci siamo assicurati di nuovo tutti e tre i titoli, il chiaro obiettivo rimane quello di vincere il Rally del Giappone, che è uno dei due eventi di casa per noi. L'anno scorso siamo riusciti a far salire Takamoto sul podio davanti ai suoi tifosi, il che è stato molto bello, ma questa volta tutti sono molto motivati a vincere. Avremo tutti e quattro i piloti presenti e non dovranno più preoccuparsi del campionato, ma potranno affrontare il rally e puntare alla vittoria. È un evento impegnativo perché, anche se si tratta del secondo rally consecutivo su asfalto, le strade del Giappone sono molto diverse da quelle dell'Europa centrale. Senza la possibilità di effettuare test prima del rally, dobbiamo essere in grado di adattare l'assetto della vettura di conseguenza".

Il doppio campione del mondo Kalle Rovanperä: "Mi piace sempre viaggiare in Giappone e sarà bello gareggiare lì dopo che ci siamo già assicurati il campionato, proprio come abbiamo fatto l'anno scorso. I tracciati del Rally del Giappone sono davvero impegnativi e le strade forse non sono adatte a me come altri rally su asfalto. L'anno scorso non abbiamo ottenuto le migliori prestazioni, ma questa volta voglio davvero migliorare. È un rally di casa per la squadra e tutti vogliamo ottenere un risultato migliore. È una settimana impegnativa per un pilota Toyota, ma senza la pressione del campionato penso che potremo goderci questo rally un po' di più e speriamo di ottenere un buon risultato".

Elfyn Evans, secondo classificato nel WRC: "Il Rally del Giappone sarà un rally importante per me e per la squadra e ovviamente vogliamo concludere la stagione con una vittoria. Non è certo un rally facile, ma l'anno scorso siamo stati in corsa per la vittoria fino a tarda notte e vorremmo davvero rimediare. Speriamo di riuscire a trovare lo stesso ritmo anche questa volta. Anche se conosciamo la maggior parte dei percorsi dell'anno scorso, ci sono ancora alcune incognite perché non possiamo fare test su strade come questa in anticipo. L'assetto è quindi più che altro una supposizione basata su quello che avevamo l'anno scorso e su quello che abbiamo imparato da allora, ma faremo del nostro meglio per adattarci".

Il tre volte vincitore della stagione, Sébastien Ogier: "Non vedo l'ora di partecipare al Rally del Giappone. Anche se come squadra abbiamo già raggiunto i nostri obiettivi principali per la stagione, come pilota Toyota mi sento ancora obbligato a ottenere una vittoria in Giappone. Sarebbe un risultato molto speciale e importante. Personalmente, spero che sia meglio dell'ultimo rally e che le condizioni in Giappone siano un po' più confortevoli: credo che l'anno scorso abbiamo visto che non ci sono molte opportunità di tagliare il traguardo, quindi le condizioni possono rimanere un po' più stabili per tutti, indipendentemente dalla posizione di partenza. Speriamo di poter dare battaglia e di concludere la stagione con una vittoria". (Toyota)

Classifica del Campionato del Mondo Piloti dopo 12 gare su 13 Pos. Squadra/Nato/Auto Punti 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 235 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 191 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 184 4 Ott Tänak (EE), Ford 152 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 114 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 89 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 42 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33