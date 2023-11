A vitória é obrigatória para a Toyota na corrida em casa

A Toyota Gazoo Racing World Rally Team (TGR-WRT) pretende terminar uma temporada de sucesso no Campeonato do Mundo de Ralis FIA 2023 (WRC) com uma vitória em casa no Rali do Japão, de 16 a 19 de novembro.

Tal como em 2022, quando a prova regressou ao calendário do WRC, a TGR-WRT vai chegar à última ronda nas estradas japonesas já com três títulos conquistados. A equipa conquistou o título de construtores na 11ª de 13 rondas no Chile, antes de Kalle Rovanperä e Jonne Halttunen conquistarem os títulos de pilotos e co-pilotos pelo segundo ano consecutivo no Rali da Europa Central no mês passado.

Elfyn Evans é um candidato à vitória, tal como aconteceu há um ano no Japão, e está em segundo lugar na classificação dos pilotos, sete pontos à frente de Thierry Neuville (Hyundai). Sébastien Ogier também mostrou a velocidade necessária para vencer no Japão no ano passado e tem como objetivo uma quarta vitória no seu subprograma de 2023. Takamoto Katsuta alcançou um memorável pódio na sua prova caseira em 2022 e vai voltar a competir num quarto GR Yaris Rally1 Hybrid com o apoio do Programa TGR WRC Challenge.

O Rali do Japão tem lugar em estradas de alcatrão desafiantes nas montanhas das províncias de Aichi e Gifu, perto da cidade de Nagoya. Muitas delas são técnicas e estreitas, serpenteando através de florestas com níveis de aderência em constante mudança. O parque de assistência estará mais uma vez localizado no Estádio Toyota, que este ano acolherá as cerimónias de partida e chegada, bem como os testes. Esta super-especial será a primeira decisão na quinta-feira à noite e voltará a realizar-se no final de sexta-feira e sábado. Sexta-feira é o dia mais longo do rali com 133,26 quilómetros de competição e inclui um trio familiar de percursos a nordeste de Toyota City, que será completado duas vezes.

No sábado, o rali prossegue para sul, em torno de Okazaki, onde serão cumpridas duas super especiais antes da zona de montagem de pneus à hora de almoço. As duas primeiras etapas de montanha da manhã serão repetidas à tarde, antes de mais uma etapa perto de Shinshiro e do regresso ao Estádio Toyota. No domingo, o rali será concluído com seis etapas que levarão o evento para nordeste, até Nakatsugawa.

Jari-Matti Latvala (Chefe de Equipa): "Estamos a aproximar-nos do final de mais uma grande temporada para a nossa equipa. Agora que voltámos a garantir os três títulos, o objetivo claro continua a ser vencer o Rali do Japão, que é uma das duas provas em casa para nós. No ano passado, conseguimos que o Takamoto subisse ao pódio em frente aos seus adeptos, o que foi muito bom, mas desta vez todos estão muito motivados para conseguir a vitória. Vamos ter lá os quatro pilotos e eles já não têm de se preocupar com o campeonato, podem abraçar totalmente o rali e apontar à vitória. É uma prova exigente porque, apesar de ser o segundo rali consecutivo em asfalto, as estradas do Japão são muito diferentes das da Europa Central. Sem a oportunidade de testar antes do rali, temos de ser capazes de adaptar a configuração do carro em conformidade."

Duplo campeão do mundo Kalle Rovanperä: "Gosto sempre de viajar para o Japão e será bom competir lá depois de já termos assegurado o campeonato, tal como fizemos no ano passado. As pistas do Rali do Japão são muito exigentes e as estradas talvez não me agradem tanto como noutros ralis de asfalto. No ano passado, não tivemos o melhor desempenho, mas desta vez quero melhorar isso. É um rali caseiro para a equipa e todos queremos obter um melhor resultado. É uma semana atarefada para um piloto Toyota, mas sem a pressão do campeonato, penso que podemos desfrutar um pouco mais deste rali e esperamos conseguir um bom resultado."

Elfyn Evans, segundo classificado do WRC: "O Rali do Japão será um rali importante para mim e para a equipa e queremos obviamente terminar a época com uma vitória. Não é definitivamente um rali fácil, mas estivemos na corrida pela vitória até tarde da noite no ano passado e gostaríamos muito de corrigir isso. Esperemos que desta vez consigamos encontrar o mesmo ritmo. Embora conheçamos a maior parte dos percursos do ano passado, ainda existem algumas incógnitas, uma vez que não podemos testar em estradas como esta com antecedência. A configuração é, portanto, mais uma suposição baseada no que tínhamos no ano passado e no que aprendemos desde então, mas faremos o nosso melhor para nos adaptarmos."

Sébastien Ogier, três vezes vencedor da época: "Estou ansioso pelo Rali do Japão. Apesar de nós, como equipa, já termos atingido os nossos principais objectivos para a época, como piloto da Toyota sinto-me obrigado a conseguir uma vitória em casa no Japão. Seria um resultado muito especial e importante. Pessoalmente, espero que seja melhor do que o nosso último rali e que as condições no Japão sejam um pouco mais confortáveis: penso que no ano passado vimos que não há muitas oportunidades para cortar a meta, por isso as condições podem permanecer um pouco mais estáveis para todos, independentemente da posição de partida. Espero que possamos dar uma boa luta e terminar a época com uma vitória." (Toyota)

Classificação do Campeonato do Mundo de Pilotos após 12 das 13 rondas Pos. Equipa/Nação/Carro Pontos 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 235 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 191 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 184 4 Ott Tänak (EE), Ford 152 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 114 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 89 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 42 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33