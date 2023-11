La finale della Coppa del Mondo su ServusTV - Turno di notte

ServusTV trasmetterà in diretta streaming anche l'ultima prova del Campionato del Mondo di Rally in Giappone (16 - 19 novembre 2023) - sarà più un turno notturno a causa delle otto ore di fuso orario.

La differenza di fuso orario tra il CET dell'Europa centrale e il Giappone è di otto ore, prima del Giappone orientale. ServusTV si accenderà all'01:00 CET di venerdì notte con il primo streaming della SS 11, la Super Speciale Okazaki di 2,84 km. Alle 06:00 CET di sabato mattina, l'emittente salisburghese tornerà con la diretta della SS 14, la prova speciale del Lago Mikawake 2 di 14,78 km.

Sabato sera, ServusTV sarà di nuovo al via con la diretta streaming della Asahi di 7,52 km a partire dalle 23:00 CET. Dalle 06:00 CET, ServusTV sarà ovviamente presente anche con l'ultima diretta del 2023, con la seconda prova di questa decisione, poi completata come ultima prova speciale e come power stage.

ServusTV alla finale in Giappone:

Sabato 18 novembre 2023:

01:00 CET: SS 11 Città di Okazaki (2,84 km)*

06:00 CET: SS 14 Lago Mikawako 2 (14,78 km)*

23:00 CET: SS 17 Asahi Kougen 1 (7,52 km)*

Domenica 19 novembre 2023:

06:00 CET: SS 22 Ashahi Kougen 2 (Power Stage/7,52 km)

* È richiesta una buona conoscenza dell'inglese

Classifica del Campionato del Mondo Piloti dopo 12 gare su 13 Pos. Squadra/Nato/Auto Punti 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 235 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 191 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 184 4 Ott Tänak (EE), Ford 152 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 114 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 89 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 42 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33