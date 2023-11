A final do Campeonato do Mundo na ServusTV - Turno da noite

A ServusTV também transmitirá em direto a última ronda do Campeonato do Mundo de Ralis no Japão (16 a 19 de novembro de 2023) - será mais um turno noturno devido à diferença horária de oito horas.

A diferença horária entre a hora CET na Europa Central e no Japão é de oito horas, ou seja, mais cedo no leste do Japão. A ServusTV liga-se à 01:00 CET de sexta-feira à noite com a primeira transmissão da SS 11, a curta Super Especial Okazaki de 2,84 km. No sábado de manhã, às 06:00 CET, a estação de Salzburgo volta a transmitir em direto a SS 14, a especial do Lago Mikawake 2, com 14,78 km de extensão.

No sábado à noite, a ServusTV estará de volta à partida com a transmissão em direto da etapa Asahi, com 7,52 km, a partir das 23h00 CET. A partir das 06:00 CET, a ServusTV estará também presente com a última transmissão em direto de 2023, com a segunda ronda desta decisão, então concluída como última etapa especial e como power stage.

ServusTV na final no Japão:

Sábado, 18 de novembro de 2023:

01:00 CET: SS 11 Cidade de Okazaki (2,84 km)*

06:00 CET: SS 14 Lago Mikawako 2 (14,78 km)*

23:00 CET: SS 17 Asahi Kougen 1 (7,52 km)*

Domingo, 19 de novembro de 2023:

06:00 CET: SS 22 Ashahi Kougen 2 (Power Stage/7,52 km)

* É necessário um bom conhecimento de inglês

Classificação do Campeonato do Mundo de Pilotos após 12 das 13 rondas Pos. Equipa/Nação/Carro Pontos 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 235 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 191 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 184 4 Ott Tänak (EE), Ford 152 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 114 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 89 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 42 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33