¿Se despedirá Tänak de M-Sport con una victoria?

El impresionante paisaje de Japón es sin duda el rally más fotogénico del calendario del WRC de este año y se ve realzado por los impresionantes colores otoñales que cubren las estrechas y reviradas etapas. A pesar de su belleza, la época del año supone un reto añadido en términos de condiciones meteorológicas. La última prueba de la temporada del WRC pone la estrategia de neumáticos en el centro de atención y promete emoción mientras los equipos luchan a lo largo de 304 competitivos kilómetros.

En la segunda edición de la prueba en su nueva sede de Nagoya, los aficionados podrán disfrutar de una Súper Especial totalmente nueva para abrir el evento, construida especialmente para el rally del jueves en el Estadio Toyota. Le seguirán los típicos tres días de acción, con zonas de montaje de neumáticos tanto el sábado como el domingo, que aumentarán las exigencias tanto para los equipos como para los coches y los neumáticos.

Tras dos podios consecutivos en sus dos pruebas anteriores, con su victoria en Chile y un reñido tercer puesto en la general del Rally Centroeuropeo inaugural, Ott Tänak intentará terminar la temporada con un triplete en Japón. El dúo estonio Tänak y su copiloto Martin Järveoja, que terminaron segundos en la general del evento del año pasado, intentarán terminar su temporada en lo más alto con M-Sport y el Puma en el espectacular evento rodeado de aficionados japoneses.

También de vuelta en el Ford Puma Rally1 estará Adrien Fourmaux. Adrien toma el relevo de Pierre-Louis Loubet en el Ford Puma Rally1. Después de haber ofrecido algunos resultados impresionantes en un Fiesta Rally2 a lo largo de la temporada 2023, Fourmaux se encuentra de vuelta en la clase más alta del WRC para este final de temporada junto con su copiloto Alexandre Coria. Después de su impresionante actuación en Europa Central, donde consiguió una victoria de clase en la categoría RC2, el francés está bien situado para volver al asfalto y debutar en el Rally de Japón.

Grégoire Munster regresa al familiar asiento del Ford Fiesta Rally2 tras competir en dos pruebas consecutivas en el Puma Rally1. El piloto luxemburgués persigue su victoria en la categoría WRC2 en Japón el año pasado y espera sacar provecho no sólo de su experiencia previa aquí, sino también de sus años de experiencia tanto en Rally1 como en Rally2.

Richard Millener, director del equipo, dijo: "Es genial volver a Japón, es un país muy emocionante y un evento muy interesante. Las etapas parecen ser aún más difíciles este año, lo que no hace sino aumentar el desafío del rally. Es nuestro último evento con Ott y Martin, así que espero que puedan continuar su racha de victorias con un tercer podio consecutivo antes de desearles todo lo mejor para el futuro. Es genial ver a Adrien y Alex de vuelta en el coche Puma Hybrid Rally1 y, aunque será difícil volver a estar entre los mejores, estoy seguro de que serán capaces de afrontar el rally con una actitud sensata y sacarlo adelante". Gregoire llega a la prueba con buen ánimo tras las dos últimas citas con el Puma Hybrid Rally1, y su gran resultado aquí el año pasado le coloca en una buena posición para sacar provecho de ello. Sería genial verle a él y a Louis terminar la temporada con una victoria".

Ott Tänak dijo: "Tengo muchas ganas de ir a Japón, soy un gran fan de la cocina de allí, pero también la naturaleza es preciosa en esta época del año y las noches son bastante frías. En Japón suele haber carreteras forestales profundas que son muy técnicas y bastante lentas, pero como son estrechas apenas hay bajadas. Realmente hemos sacado el máximo partido de Europa Central y el objetivo es terminar bien la temporada en Japón."

Adrien Fourmaux comentó: "Llevamos toda la temporada trabajando duro y he hablado con el equipo sobre la posibilidad de venir a Japón, cosa que agradezco mucho. Ya he pasado unos días aquí y este país es increíble. Es la primera vez que vengo y la gente es muy amable y respetuosa, y la cultura es muy interesante. El objetivo del rally es aprovechar al máximo esta oportunidad que me ha brindado el equipo. Hace casi un año que no conduzco un coche de Rally1, así que tengo que tener cuidado y asegurarme de terminar todas las etapas y obtener la máxima experiencia."

Grégoire Munster dijo: "Tengo grandes recuerdos del Rally de Japón del año pasado, cuando gané mi categoría. Fue un gran evento y tenía muchas ganas de volver. Creo que he mejorado mucho como piloto desde entonces. He aprendido mucho pilotando el Puma Hybrid Rally1 este año y mi confianza ha aumentado en Europa Central. Quiero conseguir un buen resultado este fin de semana, ya que vuelvo al Fiesta Rally2. Quiero igualar mi resultado del año pasado" (M-Sport)

Clasificación del Campeonato de Pilotos tras 12 de 13 rondas Pos. Equipo/Nación/Coche Puntos 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 235 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 191 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 184 4 Ott Tänak (EE), Ford 152 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 114 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 89 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 42 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33