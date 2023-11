Tänak fait-il ses adieux à M-Sport avec une victoire ?

L'asphalte technique du Japon attend les équipes M-Sport, avec des routes de montagne délicates et des paysages spectaculaires dans les régions d'Aichi et de Gifu comme toile de fond de la finale du championnat du monde (WRC).

Le paysage époustouflant du Japon est sans doute le rallye le plus photogénique du calendrier WRC cette année, et les couleurs d'automne époustouflantes qui bordent les étapes étroites et sinueuses ne font qu'ajouter à la beauté de l'événement. Bien qu'il fasse beau, cette saison apporte un défi supplémentaire en termes de conditions météorologiques. La dernière épreuve de la saison WRC met l'accent sur la stratégie des pneus et promet du suspense lorsque les équipes s'affronteront sur 304 kilomètres de compétition.

Pour la deuxième édition seulement de l'événement dans sa nouvelle demeure de Nagoya, les fans pourront profiter d'une toute nouvelle super-spéciale d'ouverture, construite spécialement pour le rallye, le jeudi au Toyota Stadium. Suivront ensuite les trois journées d'action typiques, avec des zones de montage de pneus, tant le samedi que le dimanche, qui mettront à l'épreuve à la fois les équipages, les voitures et les pneus.

Après des podiums successifs lors de ses deux précédentes éditions, avec sa victoire au Chili et une troisième place au général durement acquise lors du premier Rallye d'Europe centrale, Ott Tänak tentera de terminer la saison par un hat-trick au Japon. Le duo estonien composé de Tänak et de son copilote Martin Järveoja, qui a terminé deuxième au classement général de l'épreuve l'an dernier, tentera de terminer sa saison en apothéose avec M-Sport et la Puma lors de cet événement spectaculaire entouré de fans japonais.

Adrien Fourmaux est également de retour au volant de la Ford Puma Rally1. Il reprend la Ford Puma Rally1 de Pierre-Louis Loubet. Après avoir obtenu des résultats impressionnants tout au long de la saison 2023 au volant d'une Fiesta Rally2, Fourmaux se retrouve à nouveau dans la catégorie la plus élevée du WRC pour cette finale de saison avec son copilote Alexandre Coria. Après sa performance impressionnante en Europe centrale, où il a remporté une victoire de classe dans la catégorie RC2, le Français est bien placé pour revenir sur l'asphalte et faire ses débuts au Rallye du Japon.

Grégoire Munster retrouve le siège familier de la Ford Fiesta Rally2 après avoir participé à deux épreuves consécutives en Puma Rally1. Le pilote luxembourgeois est en quête de sa victoire dans la catégorie WRC2 l'an dernier au Japon et espère profiter non seulement de son expérience passée ici, mais aussi de sa longue expérience à la fois en Rallye 1 et en Rallye 2.

Richard Millener, chef d'équipe, a déclaré : "C'est formidable de revenir au Japon, c'est un pays très excitant et une épreuve très intéressante. Les spéciales semblent encore plus difficiles cette année, ce qui ne fait qu'augmenter le défi du rallye. C'est notre dernière épreuve avec Ott et Martin, j'espère donc qu'ils pourront poursuivre leur série de succès avec un troisième podium consécutif avant de leur souhaiter le meilleur pour l'avenir. C'est formidable de voir Adrien et Alex revenir au volant de la Puma Hybrid Rally1 et, même s'il sera difficile de revenir dans le peloton de tête, je suis sûr qu'ils sont capables d'aborder le rallye avec une attitude raisonnable et d'y parvenir. Grégoire arrive à l'épreuve de bonne humeur après les deux dernières éditions au volant de la Puma Hybrid Rally1, et son superbe résultat ici l'an dernier le place dans une bonne position pour capitaliser. Ce serait formidable de voir Louis et lui terminer la saison sur un succès".

Ott Tänak a déclaré : "J'ai hâte d'aller au Japon, je suis un grand fan de la cuisine locale, mais la nature y est aussi magnifique à cette époque de l'année et les nuits sont assez froides. Au Japon, il y a généralement des routes forestières profondes, très techniques et plutôt lentes, mais comme elles sont étroites, il n'y a presque pas d'entailles. Nous avons vraiment fait le maximum en Europe centrale et l'objectif est de bien terminer notre saison au Japon".

Adrien Fourmaux a noté : "Nous avons travaillé dur toute la saison et j'ai discuté avec l'équipe de la possibilité de venir au Japon, ce dont je suis très reconnaissant. J'ai déjà passé quelques jours ici et ce pays est incroyable. C'est la première fois que je viens ici et les gens sont si gentils et respectueux et la culture est si intéressante. Le but du rallye est de tirer le meilleur parti de cette opportunité que l'équipe m'a donnée. Cela fait presque un an que je n'ai pas conduit une voiture de Rally1, je dois donc être prudent et m'assurer de terminer chaque étape et d'acquérir le plus d'expérience possible".

Grégoire Munster a déclaré : "Je garde un excellent souvenir du Rallye du Japon de l'année dernière, où j'ai remporté ma catégorie. C'était un événement formidable et j'étais particulièrement impatient de revenir. J'ai le sentiment d'avoir beaucoup progressé en tant que pilote depuis. J'ai beaucoup appris cette année en pilotant la Puma Hybrid Rally1 et j'ai renforcé ma confiance en Europe centrale. Je vise un résultat élevé ce week-end, car je suis de retour en Fiesta Rally2. Je veux égaler mon résultat de l'an dernier" (M-Sport)

Classement au championnat du monde des pilotes après 12 des 13 manches Pos. Équipe/Nat/Véhicule Points 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 235 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 191 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 184 4 Ott Tänak (EE), Ford 152 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 114 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 89 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 42 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33