Tänak saluterà la M-Sport con una vittoria?

Lo splendido scenario del Giappone è probabilmente il rally più fotogenico del calendario WRC di quest'anno ed è esaltato dagli splendidi colori autunnali che rivestono le tappe strette e tortuose. Per quanto bello, questo periodo dell'anno rappresenta una sfida in più in termini di condizioni meteorologiche. L'evento conclusivo della stagione WRC pone al centro dell'attenzione la strategia dei pneumatici e promette emozioni, mentre le squadre si sfidano su 304 chilometri di gara.

Alla seconda edizione dell'evento nella sua nuova sede di Nagoya, i fan potranno assistere a una nuovissima Super Special per aprire l'evento, costruita appositamente per il rally di giovedì al Toyota Stadium. Seguiranno i tipici tre giorni di azione, con zone di montaggio pneumatici sia il sabato che la domenica che aumenteranno le esigenze di equipaggi, auto e pneumatici.

Dopo i due podi precedenti, con la vittoria in Cile e il combattuto terzo posto assoluto all'inaugurazione del Central Europe Rally, Ott Tänak cercherà di concludere la stagione con una tripletta in Giappone. Il duo estone Tänak e il copilota Martin Järveoja, che si è classificato secondo assoluto all'evento dello scorso anno, cercheranno di concludere la loro stagione in bellezza con M-Sport e la Puma in questo spettacolare evento circondato dai fan giapponesi.

Tornerà alla guida della Ford Puma Rally1 anche Adrien Fourmaux. Egli prenderà il posto di Pierre-Louis Loubet alla guida della Ford Puma Rally1. Dopo aver ottenuto risultati impressionanti con la Fiesta Rally2 nel corso della stagione 2023, Fourmaux torna nella classe più alta del WRC per questo finale di stagione insieme al copilota Alexandre Coria. Dopo l'impressionante prestazione in Europa Centrale, dove ha conquistato la vittoria di classe nella categoria RC2, il francese ha tutte le carte in regola per tornare sull'asfalto e fare il suo debutto al Rally del Giappone.

Grégoire Munster torna al familiare sedile della Ford Fiesta Rally2 dopo aver partecipato a due eventi consecutivi nel Puma Rally1. Il pilota lussemburghese insegue la vittoria nella classe WRC2 ottenuta in Giappone lo scorso anno e spera di capitalizzare non solo la sua precedente esperienza qui, ma anche i suoi anni di esperienza sia nel Rally1 che nel Rally2.

Richard Millener, Team Principal, ha dichiarato: "È fantastico tornare in Giappone, è un Paese molto emozionante e un evento molto interessante. Le tappe sembrano essere ancora più difficili quest'anno, il che non fa che aumentare la sfida del rally. È il nostro ultimo evento con Ott e Martin, quindi spero che possano continuare la loro striscia di vittorie con un terzo podio di fila prima di augurare loro il meglio per il futuro. È bello vedere Adrien e Alex di nuovo sulla vettura Puma Hybrid Rally1 e anche se sarà difficile tornare tra le auto di punta, sono sicuro che riusciranno ad affrontare il rally con un atteggiamento ragionevole e a farcela. Gregoire arriva all'evento di buon umore dopo gli ultimi due eventi con la vettura Puma Hybrid Rally1 e il suo grande risultato qui l'anno scorso lo mette in una buona posizione per capitalizzare su questo. Sarebbe bello vedere lui e Louis concludere la stagione con una vittoria".

Ott Tänak ha dichiarato: "Non vedo l'ora di andare in Giappone, sono un grande appassionato della cucina di quel paese, ma anche della natura, che in questo periodo dell'anno è bellissima e le notti sono piuttosto fredde. In Giappone ci sono solitamente strade forestali profonde, molto tecniche e piuttosto lente, ma essendo strette non ci sono quasi mai avvallamenti. Abbiamo ottenuto il massimo dall'Europa centrale e l'obiettivo è quello di concludere bene la stagione in Giappone".

Adrien Fourmaux ha commentato: "Abbiamo lavorato duramente per tutta la stagione e ho parlato con la squadra della possibilità di venire in Giappone, cosa di cui sono molto grato. Ho già trascorso qualche giorno qui e questo Paese è incredibile. È la prima volta che vengo qui e la gente è così amichevole e rispettosa e la cultura è così interessante. L'obiettivo del rally è quello di sfruttare al meglio l'opportunità che il team mi ha dato. È passato quasi un anno dall'ultima volta che ho guidato un'auto di Rally1, quindi devo stare attento e assicurarmi di finire ogni tappa per fare il massimo dell'esperienza".

Grégoire Munster ha dichiarato: "Ho un ottimo ricordo del Rally del Giappone dello scorso anno, quando ho vinto la mia categoria. È stato un grande evento e non vedevo l'ora di tornarci. Sento di essere migliorato molto come pilota da allora. Quest'anno ho imparato molto guidando il Puma Hybrid Rally1 e la mia fiducia è aumentata in Europa Centrale. Questo fine settimana, quando tornerò a guidare la Fiesta Rally2, punterò a un risultato elevato. Voglio eguagliare il mio risultato dell'anno scorso" (M-Sport).

Classifica del Campionato Piloti dopo 12 gare su 13 Pos. Squadra/Nazione/Auto Punti 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 235 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 191 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 184 4 Ott Tänak (EE), Ford 152 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 114 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 89 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 42 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33