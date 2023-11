Será que Tänak se vai despedir da M-Sport com uma vitória?

O asfalto técnico do Japão aguarda as equipas M-Sport, com estradas de montanha complicadas e paisagens espectaculares nas regiões de Aichi e Gifu como pano de fundo para a última ronda do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC).

O cenário deslumbrante do Japão é, sem dúvida, o rali mais fotogénico do calendário do WRC deste ano e é realçado pelas deslumbrantes cores do outono que revestem as etapas estreitas e sinuosas. Apesar da beleza, a época do ano traz um desafio adicional em termos de condições climatéricas. O último evento da temporada do WRC coloca a estratégia de pneus no centro das atenções e promete emoção à medida que as equipas lutam ao longo de 304 quilómetros competitivos.

Apenas na segunda edição do evento na sua nova casa em Nagoya, os fãs podem desfrutar de uma Super Especial totalmente nova para abrir o evento, construída especialmente para o rali de quinta-feira no Estádio Toyota. Seguir-se-ão os típicos três dias de ação, com zonas de montagem de pneus no sábado e no domingo, aumentando as exigências das equipas, dos carros e dos pneus.

Depois de dois pódios consecutivos nos dois eventos anteriores, com a vitória no Chile e um difícil terceiro lugar na geral no Rali da Europa Central, Ott Tänak vai tentar terminar a época com um hat-trick no Japão. A dupla estónia Tänak e o copiloto Martin Järveoja, que terminou em segundo lugar à geral no evento do ano passado, vão tentar terminar a época em alta com a M-Sport e o Puma no espetacular evento rodeado de fãs japoneses.

Também de volta ao Ford Puma Rally1 estará Adrien Fourmaux. Ele assume o comando do Ford Puma Rally1 no lugar de Pierre-Louis Loubet. Depois de ter conseguido alguns resultados impressionantes num Fiesta Rally2 ao longo da temporada de 2023, Fourmaux está de volta à classe mais alta do WRC para este final de temporada, juntamente com o copiloto Alexandre Coria. Depois do seu impressionante desempenho na Europa Central, onde conquistou a vitória na categoria RC2, o francês está bem posicionado para regressar ao asfalto e fazer a sua estreia no Rali do Japão.

Grégoire Munster regressa ao lugar familiar do Ford Fiesta Rally2 depois de competir em dois eventos consecutivos no Puma Rally1. O piloto luxemburguês está a perseguir a sua vitória na classe WRC2 no Japão, no ano passado, e espera capitalizar não só a sua experiência anterior neste evento, mas também os seus anos de experiência tanto no Rally1 como no Rally2.

Richard Millener, Diretor de Equipa, afirmou: "É ótimo regressar ao Japão, é um país muito excitante e um evento muito interessante. As etapas parecem ser ainda mais difíceis este ano, o que só aumenta o desafio do rali. É o nosso último evento com Ott e Martin, por isso espero que possam continuar a sua série de vitórias com um terceiro pódio consecutivo antes de lhes desejarmos tudo de bom para o futuro. É ótimo ver o Adrien e o Alex de volta ao carro Puma Hybrid Rally1 e, embora seja difícil voltar aos carros de topo, tenho a certeza de que eles vão conseguir abordar o rali com uma atitude sensata e conseguirão. O Gregoire chega a esta prova com boa disposição, depois dos dois últimos eventos com o Puma Hybrid Rally1, e o seu excelente resultado aqui no ano passado coloca-o numa boa posição para tirar partido disso. Seria ótimo vê-lo a ele e ao Louis terminarem a época com uma vitória."

Ott Tänak disse: "Estou muito ansioso pelo Japão, sou um grande fã da gastronomia local, mas também a natureza é linda nesta altura do ano e as noites são bastante frias. No Japão, há normalmente estradas florestais profundas que são muito técnicas e bastante lentas, mas como são estreitas, quase não há descidas. Tirámos o máximo partido da Europa Central e o objetivo é terminar bem a época no Japão."

Adrien Fourmaux comentou: "Temos trabalhado arduamente durante toda a época e falei com a equipa sobre a possibilidade de vir ao Japão, o que me deixa muito grato. Já passei alguns dias aqui e este país é incrível. É a minha primeira vez aqui e as pessoas são muito simpáticas e respeitadoras e a cultura é muito interessante. O objetivo do rali é tirar o máximo partido desta oportunidade que a equipa me deu. Há quase um ano que não conduzo um carro de Rally1, por isso tenho de ser cuidadoso e certificar-me de que termino todas as etapas e obtenho o máximo de experiência."

Grégoire Munster afirmou: "Tenho óptimas recordações do Rali do Japão do ano passado, quando ganhei a minha categoria. Foi um grande evento e estava particularmente ansioso por regressar. Sinto que melhorei muito como piloto desde então. Aprendi muito ao volante do Puma Hybrid Rally1 este ano e a minha confiança foi reforçada na Europa Central. O meu objetivo é obter um resultado elevado este fim de semana, uma vez que estou de volta ao Fiesta Rally2. Quero igualar o meu resultado do ano passado" (M-Sport)

Classificação do Campeonato de Pilotos após 12 das 13 rondas Pos. Equipa/Nação/Carro Pontos 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 235 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 191 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 184 4 Ott Tänak (EE), Ford 152 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 114 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 89 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 42 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33