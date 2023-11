Sébastien Ogier : "Finir la saison avec style".

Sa quatrième victoire de la saison a été mise hors de portée au Rallye d'Europe Centrale, où il a perdu plus de deux minutes en raison d'une crevaison précoce. Contrairement à l'épreuve précédente, Ogier ne devrait pas être trop pénalisé au Japon par sa position sur la route. Dans ces conditions, l'octuple champion du monde n'a qu'un seul objectif : remporter sa 59e victoire au classement général et son premier triomphe au Japon.

"Je suis impatient de participer au Rallye du Japon. Même si, en tant qu'équipe, nous avons déjà atteint nos principaux objectifs de la saison, je me sens toujours responsable, en tant que pilote Toyota, de remporter une victoire chez moi, au Japon", a déclaré Ogier. "Ce serait un résultat très spécial et important. Personnellement, j'espère que ce sera mieux que lors de notre dernier rallye et que les conditions seront un peu plus belles au Japon : Je pense que nous avons vu l'année dernière qu'il n'y avait pas beaucoup de possibilités de se démarquer dans les virages, donc les conditions peuvent rester un peu plus stables pour tout le monde, quelle que soit la position de départ. J'espère que nous pourrons nous battre et terminer la saison en force".