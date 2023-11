Sébastien Ogier: "Concludere la stagione con stile".

La quarta vittoria stagionale è stata fuori portata per l'uomo di Monaco al Rally dell'Europa Centrale, quando ha perso più di due minuti all'inizio a causa di una foratura. A differenza dell'ultimo evento, la posizione di Ogier sulla strada non dovrebbe metterlo troppo sotto pressione in Giappone. In queste condizioni, l'otto volte campione del mondo ha un solo obiettivo: la sua 59ª vittoria assoluta e il primo trionfo in Giappone.

"Non vedo l'ora di partecipare al Rally del Giappone. Anche se come squadra abbiamo già raggiunto i nostri obiettivi più importanti per la stagione, sento ancora la responsabilità come pilota Toyota di ottenere una vittoria a casa mia in Giappone", ha spiegato Ogier. "Sarebbe un risultato molto speciale e importante. Personalmente, spero che sia migliore del nostro ultimo rally e che le condizioni in Giappone siano un po' più favorevoli: Penso che l'anno scorso abbiamo visto che non c'erano molte opportunità di tagliare le curve, quindi le condizioni possono rimanere un po' più stabili per tutti, indipendentemente dalla posizione di partenza. Spero che riusciremo a lottare e a finire la stagione in bellezza".