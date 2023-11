Sébastien Ogier: "Terminar a época em grande estilo"

Sébastien Ogier, oito vezes campeão do mundo e piloto em part-time da Toyota, tem como objetivo a sua primeira vitória no Japão, na sua sétima partida da época com o Toyota GR Yaris, no final do Campeonato do Mundo de Ralis.

A sua quarta vitória da época ficou fora do alcance do homem de Munique no Rali da Europa Central, quando perdeu mais de dois minutos no início da prova devido a um furo. Ao contrário do que aconteceu na última prova, a posição de Ogier na estrada não o deverá pressionar demasiado no Japão. Nestas condições, o oito vezes campeão do mundo tem apenas um objetivo: a sua 59ª vitória à geral e o primeiro triunfo no Japão.

"Estou ansioso pelo Rali do Japão. Apesar de nós, enquanto equipa, já termos atingido os nossos objectivos mais importantes para a época, ainda sinto a responsabilidade, enquanto piloto da Toyota, de alcançar uma vitória em casa, no Japão", explicou Ogier. "Seria um resultado muito especial e importante. Pessoalmente, espero que seja melhor do que o nosso último rali e espero que as condições no Japão sejam um pouco mais agradáveis: Penso que no ano passado vimos que não havia muitas oportunidades para cortar caminho, por isso as condições podem permanecer um pouco mais estáveis para todos, independentemente da posição de partida. Espero que possamos lutar e terminar a época em força".