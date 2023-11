Japón: Kovalainen, expiloto de Fórmula 1, al volante del Skoda De Toni Hoffmann Skoda El finlandés Heikki Kovalainen y su copiloto Sae Kitagawa comenzarán la última prueba del Campeonato del Mundo de Rallyes de la FIA 2023 en el Skoda Fabia Rally2 como vigentes campeones de Japón, mientras que Kajetanowicz y Gryazin son rivales por el título en WRC2. SPEEDWEEK.COM proporciona este artículo sin publicidad.

El recién coronado Campeón del Mundo de WRC21 Andreas Mikkelsen y su copiloto Torstein Eriksen aspiran a terminar la temporada con su cuarta victoria en WRC2 con el Škoda Fabia RS Rally2. Desde la penúltima prueba de la temporada, Andreas Mikkelsen (Škoda Fabia RS Rally2) es el nuevo Campeón del WRC21 y el equipo cliente de Škoda Motorsport, Toksport WRT, es el ganador de la clasificación por equipos1.



En la prueba final, el Rally de Japón del 16 al 19 de noviembre, se decidirá el título restante en la clasificación de WRC2 Challenger. Kajetan Kajetanowicz y Nikolay Gryazin persiguen al líder del campeonato Sami Pajari en esta clase; los tres pilotan un Škoda Fabia RS Rally2. Además, un destacado participante invitado quiere competir con los habituales del WRC2 en su "medio juego de casa": El ex piloto de Fórmula 1 Heikki Kovalainen tomará la salida en un Škoda Fabia Rally2 como vigente campeón japonés de rallies en la última prueba del año del WRC.



En el final de temporada del Campeonato del Mundo de Rallyes de la FIA (WRC), aún no se ha decidido el título en la categoría WRC2: Kajetan Kajetanowicz, del ORLEN Rally Team, y Nikolay Gryazin, del Toksport WRT, teóricamente aún pueden alcanzar al líder de la general, Sami Pajari, con su Škoda Fabia RS Rally2. El finlandés, que también compite para el equipo cliente de Škoda Motorsport, Toksport WRT, ha alcanzado su cuota máxima acreditable con siete resultados en los puntos y no viajará a Japón. Kajetanowicz y Gryazin están a diez y 22 puntos de Pajari respectivamente - podrían sumar hasta 25 puntos WRC a su cuenta en Japón.



Otros dos títulos del WRC2 se han decidido desde el reciente Rally de Europa Central: El noruego Andreas Mikkelsen (Škoda Fabia RS Rally2) se coronó campeón del WRC2 por segunda vez, mientras que el equipo cliente de Škoda Motorsport, Toksport WRT, defendió con éxito su título de campeones del mundo por equipos del WRC2. Mientras Andreas Mikkelsen se dedica a disfrutar del final de la temporada, se muestra relajado ante las etapas de asfalto alrededor de Nagoya, en la isla principal japonesa de Honshu. "Qué temporada tan emocionante hemos tenido. La lucha por el título fue dura", echa la vista atrás. "El Škoda Fabia RS Rally2 es perfecto para los rallies de asfalto. Nuestro objetivo es conseguir nuestra cuarta victoria de la temporada", subraya Mikkelsen, que, como es habitual, tendrá a su compatriota noruego Torstein Eriksen leyendo las instrucciones.



Alexander Villanueva también comienza el Rally de Japón en su Škoda Fabia sin ninguna presión. El español tiene un liderato inexpugnable en la Copa Masters del WRC, reservada a pilotos de 50 años o más. Armin Kremer, segundo en la clasificación general, no competirá en el final de temporada, por lo que Villanueva será coronado campeón independientemente de su resultado1.



Un total de ocho de las once tripulaciones nombradas para la categoría WRC2 confían en un Škoda Fabia Rally2 en el Rally de Japón. Uno de ellos es el finlandés Heikki Kovalainen, antiguo piloto de Fórmula 1. El ganador del Gran Premio de Hungría de 2008 lleva compitiendo en carreras de circuito y rallyes en Japón desde 2015. A los mandos del Škoda Fabia Rally2 del Team Aicello, Kovalainen y su copiloto local Sae Kitagawa ganaron el Campeonato Japonés de Rallyes en 2022 y defendieron su título este año. En su debut en el WRC en Japón hace aproximadamente un año, terminaron en una sólida cuarta posición en la clasificación del WRC2. En la temporada 2023, Kovalainen también pilotó un Škoda Fabia RS Rally2 en el Campeonato de Rally de Finlandia, corriendo con combustible y lubricantes no fósiles.



El Forum8 Rally Japan, como se conoce oficialmente, consta de 22 etapas especiales (SS) con una longitud total de más de 304 kilómetros. La mayoría de las rutas discurren por carreteras de asfalto sinuosas y a veces muy estrechas. El final de la temporada comienza el jueves 16 de noviembre por la tarde, con una espectacular etapa para espectadores en un estadio. La etapa del viernes tiene una longitud total de unos 132 kilómetros, repartidos en siete especiales. El sábado, el programa incluye ocho especiales de 85 kilómetros. El domingo, 19 de noviembre, se decidirán seis especiales de un total de 84 kilómetros. Está previsto que la ceremonia del podio comience hacia las 16.00 hora local. (Skoda)

¿Sabías que ...

... el Rally de Japón ya estuvo en el calendario como prueba del WRC entre 2004 y 2010? Por aquel entonces, se disputaba sobre grava.

... el Rally de Japón actual forma parte del Campeonato del Mundo de Rallyes desde 2020 y tuvo que cancelarse como nueva prueba sobre asfalto tanto en 2020 como en 2021 debido a la pandemia del coronavirus?

... el parque de servicios del Rally de Japón se instalará en un estadio de fútbol de la región de Nagoya? Nagoya es la cuarta ciudad más grande de Japón y está situada a unos 400 kilómetros al oeste de la capital, Tokio.



Clasificación general WRC2/pilotos (tras 12 de 13 rallyes)

1. Andreas Mikkelsen (NOR), Škoda, 111 puntos (en 6 rallies)*.

2. Gus Greensmith (GBR), Škoda, 111 puntos (en 7 rallies)

3. Yohan Rossel (FRA), Citroën, 104 puntos (de 7 rallyes)

4. Oliver Solberg (SWE), Škoda, 91 puntos (de 7 rallyes)

5º Sami Pajari (FIN), Škoda, 86 puntos (de 7 rallyes)

*Campeón del mundo sujeto a confirmación por la FIA (Federación Internacional del Automóvil).