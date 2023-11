Japon : l'ex-pilote de Formule 1 Kovalainen au volant de Skoda

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand Skoda Le Finlandais Heikki Kovalainen et sa copilote Sae Kitagawa prendront le départ de la finale du Championnat du monde des rallyes FIA 2023 au volant de la Skoda Fabia Rally2 en tant que champions du Japon en titre, Kajetanowicz et Gryazin en tant que rivaux pour le titre en WRC2. SPEEDWEEK.COM fournit cet article traduit sans publicité.

Andreas Mikkelsen, fraîchement couronné champion du monde WRC2, et son copilote Torstein Eriksen veulent terminer la saison au volant de la Škoda Fabia RS Rally2 en remportant leur quatrième victoire de la saison WRC2. Depuis l'avant-dernière course de la saison, Andreas Mikkelsen (Škoda Fabia RS Rally2) est le nouveau champion WRC21 et l'équipe cliente de Škoda Motorsport, Toksport WRT, le vainqueur du classement par équipe1.



Lors de la finale, le Rallye du Japon du 16 au 19 novembre, les regards seront tournés vers le titre restant du classement WRC2 Challenger. Kajetan Kajetanowicz et Nikolay Gryazin poursuivent le leader du classement, Sami Pajari, tous trois au volant d'une Škoda Fabia RS Rally2. De plus, un invité de marque veut se mesurer aux habitués du WRC2 lors de son 'demi-jeu à domicile' : L'ancien pilote de Formule 1 Heikki Kovalainen, champion de rallye japonais en titre, prendra le départ de la dernière course de championnat du monde de l'année au volant d'une Škoda Fabia Rally2.



La finale de la saison du Championnat du monde des rallyes FIA (WRC) est l'occasion de décider du titre dans la catégorie WRC2 : Kajetan Kajetanowicz de l'équipe ORLEN Rally et Nikolay Gryazin de Toksport WRT, au volant de leur Škoda Fabia RS Rally2, peuvent théoriquement encore intercepter le leader du classement général, Sami Pajari. Le Finlandais, qui court également pour l'équipe Toksport WRT, cliente de Škoda Motorsport, a atteint son quota maximal de points et renonce à se rendre au Japon. Kajetanowicz et Gryazin ont respectivement dix et vingt-deux points de retard sur Pajari et pourraient ajouter jusqu'à 25 points WRC à leur compteur au Japon.



Deux autres titres WRC2 sont attribués depuis le dernier Rallye d'Europe centrale : Le Norvégien Andreas Mikkelsen (Škoda Fabia RS Rally2) a été sacré champion WRC2 pour la deuxième fois, l'équipe cliente de Škoda Motorsport, Toksport WRT, a défendu avec succès son titre de champion du monde par équipe WRC2. Comme il ne s'agit pour Andreas Mikkelsen que de profiter de la fin de la saison, il envisage avec sérénité les épreuves sur asphalte autour de Nagoya sur l'île principale de Honshu au Japon. "Quelle saison passionnante nous avons vécue. La lutte pour le titre a été rude", se souvient-il. " La Škoda Fabia RS Rally2 convient parfaitement aux rallyes sur asphalte. Notre objectif est de remporter la quatrième victoire de la saison ", souligne Mikkelsen, dont la feuille de route sera lue, comme d'habitude, par son compatriote norvégien Torstein Eriksen.



Alexander Villanueva prend le départ du Rallye du Japon avec sa Škoda Fabia sans aucune pression. L'Espagnol est en tête de la WRC Masters Cup, réservée aux pilotes de plus de 50 ans. Armin Kremer, deuxième au classement général, ne participera pas à la finale de la saison - Villanueva sera donc couronné champion quel que soit son résultat1.



Au total, huit des onze équipages mentionnés pour la catégorie WRC2 font confiance à une Škoda Fabia Rally2 au Rallye du Japon. L'un d'eux est l'ancien pilote de Formule 1, le Finlandais Heikki Kovalainen. Le vainqueur du Grand Prix de Hongrie 2008 participe depuis 2015 à des courses sur circuit et à des rallyes au Japon. Au volant de la Škoda Fabia Rally2 de l'équipe Aicello, Kovalainen et sa copilote locale Sae Kitagawa ont remporté le Championnat du Japon des rallyes en 2022 et ont défendu leur titre cette année. Lors de leurs débuts en WRC au Japon il y a environ un an, ils ont terminé à une solide quatrième place au classement WRC2. En 2023, Kovalainen a également participé au championnat de Finlande des rallyes au volant d'une Škoda Fabia RS Rally2, qui utilise des carburants et des lubrifiants non fossiles.



Le Forum8 Rallye Japan, c'est son nom officiel, comprend 22 épreuves spéciales (ES) d'une longueur totale de plus de 304 kilomètres. Les parcours empruntent pour la plupart des routes asphaltées sinueuses et parfois très étroites. La finale de la saison débutera le jeudi 16 novembre au soir avec une épreuve spectaculaire pour les spectateurs dans un stade. L'étape du vendredi a une longueur totale d'environ 132 kilomètres, répartis sur sept spéciales. Samedi, huit spéciales sont au programme, totalisant 85 kilomètres. Le dimanche 19 novembre, les dernières décisions seront prises dans six spéciales de 84 kilomètres. La cérémonie de remise des prix devrait débuter vers 16 heures, heure locale. (Skoda)

Saviez-vous que ...

... le Rallye du Japon a déjà été inscrit au calendrier du WRC entre 2004 et 2010 ? A l'époque, il se déroulait sur terre.

... que l'actuel Rallye du Japon fait partie du Championnat du monde des rallyes depuis 2020 et qu'en tant que nouvelle épreuve sur asphalte, il a dû être annulé en 2020 et 2021 en raison de la pandémie de coronavirus ?

... le parc d'assistance du Rallye du Japon sera installé dans un stade de football de la région de Nagoya ? Nagoya est la quatrième plus grande ville du Japon et se situe à environ 400 kilomètres à l'ouest de la capitale Tokyo.



Classement général WRC2/conducteur (après 12 rallyes sur 13)

1. Andreas Mikkelsen (NOR), Škoda, 111 points (sur 6 rallyes)*.

2. Gus Greensmith (GBR), Škoda, 111 points (sur 7 rallyes)

3. Yohan Rossel (FRA), Citroën, 104 points (sur 7 rallyes)

4. Oliver Solberg (SWE), Škoda, 91 points (sur 7 rallyes)

5. Sami Pajari (FIN), Škoda, 86 points (sur 7 rallyes)

*Champion du monde sous réserve de confirmation par la Fédération internationale de l'automobile (FIA)