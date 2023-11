Giappone: l'ex pilota di Formula 1 Kovalainen al volante della Skoda

Il finlandese Heikki Kovalainen e il copilota Sae Kitagawa inizieranno l'ultima prova del Campionato del Mondo Rally FIA 2023 con la Skoda Fabia Rally2 in qualità di campioni giapponesi in carica, mentre Kajetanowicz e Gryazin sono rivali per il titolo nel WRC2.

Il neo-campione del mondo WRC21 Andreas Mikkelsen e il copilota Torstein Eriksen puntano a concludere la stagione con la quarta vittoria nel WRC2 con la Škoda Fabia RS Rally2. Dal penultimo appuntamento della stagione, Andreas Mikkelsen (Škoda Fabia RS Rally2) è il nuovo Campione WRC21 e il team clienti Škoda Motorsport Toksport WRT è il vincitore della classifica a squadre1.



In occasione della finale, il Rally del Giappone dal 16 al 19 novembre, la decisione sul titolo rimanente nella classifica WRC2 Challenger sarà ora in primo piano. Kajetan Kajetanowicz e Nikolay Gryazin stanno inseguendo il leader del campionato Sami Pajari in questa classe - tutti e tre sono alla guida di una Škoda Fabia RS Rally2. Inoltre, un ospite di spicco vuole competere con gli habitué del WRC2 nella sua "mezza gara di casa": L'ex pilota di Formula 1 Heikki Kovalainen partirà con una Škoda Fabia Rally2 in qualità di campione giapponese di rally in carica all'ultimo appuntamento WRC dell'anno.



In occasione del finale di stagione del FIA World Rally Championship (WRC), la decisione sul titolo deve ancora essere presa nella categoria WRC2: Kajetan Kajetanowicz di ORLEN Rally Team e Nikolay Gryazin di Toksport WRT possono teoricamente ancora raggiungere il leader della classifica generale Sami Pajari con la loro Škoda Fabia RS Rally2. Il finlandese, che gareggia anche per il team clienti Škoda Motorsport Toksport WRT, ha raggiunto la sua quota massima accreditabile con sette risultati a punti e non andrà in Giappone. Kajetanowicz e Gryazin sono rispettivamente a dieci e 22 punti di distanza da Pajari e potrebbero aggiungere fino a 25 punti WRC al loro palmarès in Giappone.



Altri due titoli WRC2 sono stati decisi dopo il recente Rally Central Europe: Il norvegese Andreas Mikkelsen (Škoda Fabia RS Rally2) è stato incoronato campione WRC2 per la seconda volta, mentre il team clienti di Škoda Motorsport Toksport WRT ha difeso con successo il titolo di campione del mondo a squadre WRC2. Poiché Andreas Mikkelsen vuole godersi la fine della stagione, è rilassato per quanto riguarda le tappe asfaltate intorno a Nagoya, sull'isola principale giapponese di Honshu. "È stata una stagione entusiasmante. La lotta per il titolo è stata dura", ha dichiarato. "La Škoda Fabia RS Rally2 è perfetta per i rally su asfalto. Il nostro obiettivo è conquistare la quarta vittoria stagionale", ha sottolineato Mikkelsen, che come al solito avrà il suo connazionale norvegese Torstein Eriksen a leggere le istruzioni.



Anche Alexander Villanueva inizierà il Rally del Giappone con la sua Škoda Fabia senza alcuna pressione. Lo spagnolo ha un vantaggio inattaccabile nella WRC Masters Cup, riservata ai piloti con più di 50 anni. Armin Kremer, che occupa il secondo posto nella classifica generale, non parteciperà al finale di stagione, quindi Villanueva sarà incoronato campione indipendentemente dal suo risultato1.



Otto degli undici equipaggi nominati per la categoria WRC2 si affidano a una Škoda Fabia Rally2 al Rally del Giappone. Uno di loro è l'ex pilota di Formula 1 Heikki Kovalainen, finlandese. Il vincitore del Gran Premio d'Ungheria del 2008 partecipa a gare in circuito e rally in Giappone dal 2015. Alla guida della Škoda Fabia Rally2 del Team Aicello, Kovalainen e il suo copilota locale Sae Kitagawa hanno vinto il Campionato giapponese di rally nel 2022 e hanno difeso il titolo quest'anno. Al loro debutto nel WRC in Giappone, circa un anno fa, hanno ottenuto un ottimo quarto posto nella classifica WRC2. Nella stagione 2023, Kovalainen ha anche guidato una Škoda Fabia RS Rally2 nel Campionato finlandese di rally, utilizzando carburante e lubrificanti non fossili.



Il Forum8 Rally Japan, come è ufficialmente conosciuto, comprende 22 prove speciali (SS) per una lunghezza totale di oltre 304 chilometri. La maggior parte dei percorsi si snoda su strade asfaltate tortuose e talvolta molto strette. Il finale di stagione inizia giovedì sera, 16 novembre, con una spettacolare tappa per gli spettatori in uno stadio. La tappa di venerdì ha una lunghezza totale di circa 132 chilometri, suddivisi in sette prove speciali. Sabato sono in programma otto prove speciali per un totale di 85 chilometri. Domenica 19 novembre, le decisioni finali saranno prese su sei prove speciali per un totale di 84 chilometri. L'inizio della cerimonia del podio è previsto per le ore 16.00 circa, ora locale. (Skoda)

Sapevate che...

... il Rally del Giappone era già in calendario come evento WRC tra il 2004 e il 2010? All'epoca si svolgeva su sterrato.

... l'attuale Rally del Giappone fa parte del Campionato del Mondo Rally dal 2020 e ha dovuto essere cancellato come nuovo evento su asfalto sia nel 2020 che nel 2021 a causa della pandemia di coronavirus?

... il parco assistenza del Rally del Giappone sarà allestito in uno stadio di calcio nella regione di Nagoya? Nagoya è la quarta città più grande del Giappone e si trova a circa 400 chilometri a ovest della capitale Tokyo.



Classifica generale WRC2/piloti (dopo 12 rally su 13)

1. Andreas Mikkelsen (NOR), Škoda, 111 punti (da 6 rally)*

2. Gus Greensmith (GBR), Škoda, 111 punti (da 7 rally)

3. Yohan Rossel (FRA), Citroën, 104 punti (da 7 rally)

4. Oliver Solberg (SWE), Škoda, 91 punti (da 7 rally)

5. Sami Pajari (FIN), Škoda, 86 punti (da 7 rally)

*Campione del mondo soggetto a conferma da parte della FIA (Fédération Internationale de l'Automobile)