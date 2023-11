Japão: Kovalainen, ex-piloto de Fórmula 1, ao volante do Skoda

O finlandês Heikki Kovalainen e o copiloto Sae Kitagawa vão iniciar a última ronda do Campeonato do Mundo de Ralis FIA de 2023 no Skoda Fabia Rally2 como actuais campeões japoneses, enquanto Kajetanowicz e Gryazin são rivais pelo título no WRC2.

O recém-coroado Campeão do Mundo WRC21 Andreas Mikkelsen e o copiloto Torstein Eriksen têm como objetivo terminar a época com a sua quarta vitória no WRC2 com o Škoda Fabia RS Rally2. Desde a penúltima ronda da temporada, Andreas Mikkelsen (Škoda Fabia RS Rally2) é o novo Campeão do WRC21 e a equipa cliente da Škoda Motorsport, Toksport WRT, é a vencedora da classificação por equipas1.



No final, o Rali do Japão, de 16 a 19 de novembro, a decisão do título restante na classificação do WRC2 Challenger será agora o centro das atenções. Kajetan Kajetanowicz e Nikolay Gryazin estão a perseguir o líder do campeonato Sami Pajari nesta classe - os três estão a conduzir um Škoda Fabia RS Rally2. Para além disso, um proeminente participante convidado quer competir com os regulares do WRC2 no seu "meio jogo caseiro": O ex-piloto de Fórmula 1 Heikki Kovalainen vai largar num Škoda Fabia Rally2 como o atual campeão japonês de ralis na última ronda do ano do WRC.



No final da época do Campeonato do Mundo de Ralis da FIA (WRC), ainda está por decidir o título na categoria WRC2: Kajetan Kajetanowicz, da ORLEN Rally Team, e Nikolay Gryazin, da Toksport WRT, ainda podem, teoricamente, apanhar o líder da classificação geral, Sami Pajari, com o seu Škoda Fabia RS Rally2. O finlandês, que também compete pela equipa cliente da Škoda Motorsport, a Toksport WRT, atingiu a sua quota máxima de pontos com sete resultados e não vai viajar para o Japão. Kajetanowicz e Gryazin estão a dez e 22 pontos de Pajari, respetivamente, e podem somar até 25 pontos no WRC no Japão.



Dois outros títulos WRC2 foram decididos desde o recente Rali da Europa Central: O norueguês Andreas Mikkelsen (Škoda Fabia RS Rally2) foi coroado campeão do WRC2 pela segunda vez, enquanto a equipa cliente da Škoda Motorsport, a Toksport WRT, defendeu com sucesso o seu título de campeões mundiais de equipas do WRC2. Como Andreas Mikkelsen está a aproveitar o final da temporada, ele está relaxado sobre as etapas de asfalto em torno de Nagoya, na principal ilha do Japão, Honshu. "Que época emocionante que tivemos. A luta pelo título foi dura", recorda. "O Škoda Fabia RS Rally2 é perfeito para os ralis em asfalto. O nosso objetivo é conquistar a quarta vitória da época", sublinhou Mikkelsen, que, como habitualmente, terá o seu compatriota norueguês Torstein Eriksen a ler as instruções.



Alexander Villanueva também está a começar o Rali do Japão no seu Škoda Fabia sem qualquer pressão. O espanhol tem uma liderança inatacável na WRC Masters Cup, que é reservada a pilotos com 50 anos ou mais. Armin Kremer, que está em segundo lugar na classificação geral, não vai competir no final da época - por isso Villanueva será coroado campeão independentemente do seu resultado1.



Um total de oito das onze equipas nomeadas para a categoria WRC2 estão a contar com um Škoda Fabia Rally2 no Rali do Japão. Uma delas é o antigo piloto de Fórmula 1 Heikki Kovalainen, da Finlândia. O vencedor do Grande Prémio da Hungria de 2008 tem vindo a competir em corridas de circuito e ralis no Japão desde 2015. Ao volante do Škoda Fabia Rally2 da Team Aicello, Kovalainen e o seu copiloto local Sae Kitagawa venceram o Campeonato Japonês de Ralis em 2022 e defenderam o título este ano. Na sua estreia no WRC no Japão, há cerca de um ano, terminaram num forte quarto lugar na classificação do WRC2. Na época de 2023, Kovalainen também conduziu um Škoda Fabia RS Rally2 no Campeonato Finlandês de Ralis, com combustível e lubrificantes não fósseis.



O Forum8 Rally Japan, como é oficialmente conhecido, é composto por 22 etapas especiais (SS) com um comprimento total de mais de 304 quilómetros. A maioria dos percursos passa por estradas de alcatrão sinuosas e, por vezes, muito estreitas. O final da temporada começa na noite de quinta-feira, 16 de novembro, com uma espetacular etapa para espectadores num estádio. A etapa de sexta-feira tem uma extensão total de cerca de 132 quilómetros, repartidos por sete etapas especiais. No sábado, o programa inclui oito provas especiais com um total de 85 quilómetros. No domingo, 19 de novembro, as decisões finais serão tomadas em seis etapas especiais, num total de 84 quilómetros. A cerimónia do pódio está prevista para começar por volta das 16h00 locais. (Skoda)

Sabia que ...

... o Rali do Japão já fez parte do calendário como prova do WRC entre 2004 e 2010? Nessa altura, era disputado em terra batida.

... o atual Rali do Japão faz parte do Campeonato do Mundo de Ralis desde 2020 e teve de ser cancelado como nova prova de asfalto em 2020 e 2021 devido à pandemia do coronavírus?

... o parque de assistência do Rali do Japão será instalado num estádio de futebol na região de Nagoya? Nagoya é a quarta maior cidade do Japão e está localizada a cerca de 400 quilómetros a oeste da capital Tóquio.



Classificação geral WRC2/pilotos (após 12 dos 13 ralis)

1. Andreas Mikkelsen (NOR), Škoda, 111 pontos (em 6 ralis)*

2. Gus Greensmith (GBR), Škoda, 111 pontos (em 7 ralis)

3. Yohan Rossel (FRA), Citroën, 104 pontos (em 7 ralis)

4º Oliver Solberg (SWE), Škoda, 91 pontos (em 7 ralis)

5º Sami Pajari (FIN), Škoda, 86 pontos (em 7 ralis)

*Campeão do Mundo sujeito a confirmação pela FIA (Federação Internacional do Automóvel)