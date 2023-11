Japon : Neuville le plus rapide lors du dernier shakedown

Le tableau des temps non officiels du dernier shakedown du Championnat du monde des rallyes 2023 montre l'enjeu au Japon après les décisions sur le titre en Europe centrale, à savoir la vice-championne. Et c'est ce que visent Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1), deuxième du championnat, et le Belge Thierry Neuville (Hyundai i20 Rally1), qui se trouve à sept points du Gallois.

Le premier point d'exclamation dans ce duel a été donné par Neuville, vainqueur l'an dernier au Japon, qui a établi un record non officiel de 2'03'' dans un shakedown de 2,76 km seulement. Le quintuple vice-champion a ainsi été 1,4 seconde plus rapide que son rival Evans, qui occupe la deuxième place du championnat du monde.

Les autres concurrents sont restés un peu plus discrets. Pour sa septième participation à la saison, l'octuple champion Sébastien Ogier a signé le troisième meilleur temps de son équipe, Takamoto Katsuta, en 2'04''6 au volant de la Toyota GR Yaris Rally1. Un dixième de seconde plus tard, le nouveau double champion Kallye Rovanperä a pris la quatrième Toyota.

La deuxième édition du Rallye du Japon (décalage horaire avec l'heure d'Europe centrale = huit heures, le Japon étant plus tôt) se déroulera cette fois sur 969 kilomètres au total et 22 spéciales (= 304 km). Le départ sera donné le jeudi 16 novembre 2023 à 10h52 CET au stade Toyota d'Ashi, où se déroulera également à 11h05 CET la première des trois manches de la spéciale pour spectateurs, courte de seulement 2,10 km. La première étape se poursuivra dans la nuit de jeudi à vendredi avec sept autres décisions (= 133,26 km) et se terminera à nouveau au Toyota Stadium vers 11h45 CET.

La deuxième étape sera lancée dans la nuit de vendredi à samedi à 00h40 et se poursuivra par huit épreuves (= 84 km) jusqu'à l'arrivée au Toyota Stadium à 11h45 CET. Lors de la finale dans la nuit de samedi à dimanche, départ vers 23h39 CET, il y aura encore six décisions (= 84 km). Le championnat du monde des rallyes prendra fin dimanche matin vers 8h00 CET.

Temps non officiels du shakedown (2,76 km) Pos. Équipe/Nat/Véhicule Temps 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 2:03.0 2 Evans/Martin (GB), Toyota 2:04,4 3 Ogier/Landais (F), Toyota 2:04,6 4 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota 2:04,6 5 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 2:04,7 6 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai 2:04,9 7 Sordo/Carrera (E), Hyundai 2:05,0 8 Fourmaux/Coria (F), Ford 2:05,0 9 Tänak/Järveoja (EE), Ford 2:05,2 10 Mikkelsen/Eriksen (N), Škoda 2:09,1

ServusTV lors de la finale au Japon :

Samedi 18 novembre 2023 :

01h00 CET : WP 11 Okazaki City (2,84 km)*.

06h00 CET : ES 14 Lake Mikawako 2 (14,78 km)*.

23h00 CET : ES 17 Asahi Kougen 1 (7,52 km)*.

Dimanche 19 novembre 2023 :

06:00 CET : ES 22 Ashahi Kougen 2 (Power Stage/7,52 km)

* Bonne connaissance de l'anglais requise

La finale du WRC sur Red Bull TV

Red Bull TV suivra également le Rallye du Japon, la 13e manche et la finale du Championnat du monde des rallyes, avec des retransmissions en direct. Vendredi (17 novembre), samedi (18 novembre) et dimanche (19 novembre), Red Bull TV diffusera les moments forts de chaque journée à 14h00 CET.

La finale de la Coupe du monde sur Sport1

La chaîne sportive allemande Sport1 diffusera un résumé d'une heure de la finale du Championnat du monde des rallyes 2023 au Japon, le dimanche 19 novembre 2023 à 23h00.