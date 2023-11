Giappone: Neuville più veloce nello shakedown finale

La tabella di marcia non ufficiale dell'ultimo shakedown del Campionato del Mondo Rally 2023 mostra ciò che è ancora in gioco in Giappone dopo le decisioni sul titolo in Europa centrale: il secondo posto in classifica. E questo è nel mirino del secondo classificato Elfyn Evans con la Toyota GR Yaris Rally1 e del belga Thierry Neuville (Hyundai i20 Rally1), che si trova a sette punti dal gallese.

Neuville, che ha vinto in Giappone lo scorso anno, ha messo il primo punto esclamativo in questo duello con il miglior tempo non ufficiale di 2:03.0 minuti nello shakedown, lungo solo 2,76 chilometri. Il cinque volte vicecampione è stato più veloce di 1,4 secondi rispetto al secondo classificato, Evans.

Gli altri concorrenti sono stati un po' più riservati. L'otto volte campione Sébastien Ogier ha registrato il terzo miglior tempo di 2:04,6 minuti nella sua settima uscita stagionale con la Toyota GR Yaris Rally1, lo stesso tempo del suo compagno di squadra Takamoto Katsuta. Il nuovo doppio campione Kallye Rovanperä ha seguito a un decimo di secondo di distanza con la quarta Toyota.

La seconda nuova edizione del Rally del Giappone (differenza di orario rispetto all'ora dell'Europa centrale = otto ore, che in Giappone è anticipata) copre questa volta un totale di 969 chilometri e 22 tappe (= 304 km). La partenza avverrà giovedì 16 novembre 2023 alle 10:52 CET presso lo Stadio Toyota di Ashi, dove alle 11:05 CET si concluderà anche la prima delle tre manche della tappa per spettatori, lunga solo 2,10 km. La prima tappa proseguirà nella notte tra giovedì e venerdì con altre sette decisioni (= 133,26 km) e si concluderà intorno alle 11:45 CET di nuovo al Toyota Stadium.

La seconda tappa inizierà alle 00:40 di venerdì notte e si svilupperà in otto tappe (= 84 km) fino all'arrivo alle 11:45 CET allo Stadio Toyota. Nel finale di sabato sera, a partire dalle 23:39 CET circa, saranno completate altre sei decisioni (= 84 km). Il Campionato del mondo di rally si conclude domenica mattina alle 08:00 CET circa.

Tempi non ufficiali dello shakedown (2,76 km) Pos. Squadra/Nato/Veicolo Tempo 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 2:03.0 2 Evans/Martin (GB), Toyota 2:04,4 3 Ogier/Landais (F), Toyota 2:04,6 4 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota 2:04,6 5 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 2:04,7 6 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai 2:04,9 7 Sordo/Carrera (E), Hyundai 2:05,0 8 Fourmaux/Coria (F), Ford 2:05,0 9 Tänak/Järveoja (EE), Ford 2:05,2 10 Mikkelsen/Eriksen (N), Škoda 2:09,1

ServusTV alla finale in Giappone:

Sabato 18 novembre 2023:

01:00 CET: SS 11 Città di Okazaki (2,84 km)*

06:00 CET: SS 14 Lago Mikawako 2 (14,78 km)*

23:00 CET: SS 17 Asahi Kougen 1 (7,52 km)*

Sabato 19 novembre 2023:

06:00 CET: SS 22 Ashahi Kougen 2 (Power Stage/7,52 km)

* È richiesta una buona conoscenza dell'inglese

Finale WRC su Red Bull TV

Red Bull TV coprirà anche il Rally del Giappone, tredicesima prova e finale del Campionato del Mondo Rally, con una diretta streaming. Alle 14:00 CET di venerdì (17 novembre), sabato (18 novembre) e domenica (19 novembre), i momenti salienti di ogni giornata saranno trasmessi anche su Red Bull TV.

La finale della Coppa del Mondo su Sport1

Il canale sportivo tedesco Sport1 trasmetterà una sintesi di un'ora della finale del Campionato del Mondo di Rally 2023 in Giappone alle 23:00 di domenica 19 novembre 2023.