Japão: Neuville é o mais rápido no último shakedown

No último shakedown do Campeonato do Mundo de Ralis de 2023, no Japão, o vencedor do ano passado, Thierry Neuville, com o Hyundai, estabeleceu a primeira marca no final da época.

A tabela de tempos não oficial do último shakedown do Campeonato do Mundo de Ralis de 2023 mostra o que ainda está em jogo no Japão após as decisões do título na Europa Central: o segundo lugar. E isso está na mira do segundo classificado do campeonato, Elfyn Evans, no Toyota GR Yaris Rally1, e do belga Thierry Neuville (Hyundai i20 Rally1), que está a sete pontos do galês.

Neuville, que venceu no Japão no ano passado, estabeleceu o primeiro ponto de exclamação neste duelo com o melhor tempo não oficial de 2:03.0 minutos no shakedown, que tinha apenas 2,76 quilómetros de extensão. O cinco vezes vice-campeão foi 1,4 segundos mais rápido que o seu rival Evans, segundo classificado.

Os outros concorrentes foram um pouco mais reservados. Sébastien Ogier, oito vezes campeão, fez o terceiro melhor tempo, 2:04.6 minutos, na sua sétima prova da época com o Toyota GR Yaris Rally1, o mesmo tempo que o seu companheiro de equipa Takamoto Katsuta. O novo duplo campeão Kallye Rovanperä seguiu-se um décimo de segundo atrás no quarto Toyota.

A segunda nova edição do Rali do Japão (diferença horária em relação à CET = oito horas, ou seja, mais cedo no Japão) cobre, desta vez, um total de 969 quilómetros e 22 etapas (= 304 km). A partida terá lugar na quinta-feira, 16 de novembro de 2023, às 10:52 CET no Estádio Toyota em Ashi, onde a primeira das três etapas de espectadores, com apenas 2,10 km de extensão, também será concluída às 11:05 CET. A primeira etapa continuará durante a noite de quinta para sexta-feira com mais sete decisões (= 133,26 km) e terminará por volta das 11h45 CET no Estádio Toyota.

A segunda etapa terá início às 00:40 de sexta-feira à noite e decorrerá em oito etapas (= 84 km) até ao final, às 11:45 CET, no Estádio Toyota. No final, no sábado à noite, a partir das 23:39 CET, serão cumpridas mais seis decisões (= 84 km). O Campeonato do Mundo de Ralis termina no domingo de manhã, por volta das 08:00 CET.

Tempos não oficiais do shakedown (2,76 km) Pos. Equipa/Nação/Veículo Tempo 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 2:03.0 2 Evans/Martin (GB), Toyota 2:04,4 3 Ogier/Landais (F), Toyota 2:04,6 4 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota 2:04,6 5 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 2:04,7 6 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai 2:04,9 7 Sordo/Carrera (E), Hyundai 2:05,0 8 Fourmaux/Coria (F), Ford 2:05,0 9 Tänak/Järveoja (EE), Ford 2:05,2 10 Mikkelsen/Eriksen (N), Škoda 2:09,1

ServusTV na final no Japão:

Sábado, 18 de novembro de 2023:

01:00 CET: SS 11 Cidade de Okazaki (2,84 km)*

06:00 CET: SS 14 Lago Mikawako 2 (14,78 km)*

23:00 CET: SS 17 Asahi Kougen 1 (7,52 km)*

Sábado, 19 de novembro de 2023:

06:00 CET: SS 22 Ashahi Kougen 2 (Power Stage/7,52 km)

* É necessário um bom conhecimento de inglês

A final do WRC na Red Bull TV

A Red Bull TV também irá cobrir o Rali do Japão, a 13ª ronda e a final do Campeonato do Mundo de Ralis, com transmissões em direto. Às 14:00 CET de sexta-feira (17 de novembro), sábado (18 de novembro) e domingo (19 de novembro), os melhores momentos de cada dia também serão transmitidos na Red Bull TV.

A final do Campeonato do Mundo na Sport1

O canal desportivo alemão Sport1 irá transmitir um resumo de uma hora da final do Campeonato do Mundo de Ralis de 2023, no Japão, às 23:00 de domingo, 19 de novembro de 2023.