Esapekka Lappi avec un programme à temps partiel en 2024 chez Hyundai

L'équipe finlandaise verra ses ambitions de titre soutenues par Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe et Ott Tänak/Martin Järveoja, déjà annoncés, lors d'événements sélectionnés. L'équipe confirmera sa composition complète et ses projets en temps voulu.

Après une première saison commune prometteuse, les deux parties ont manifesté un intérêt mutuel pour la poursuite du partenariat fructueux qui s'est manifesté tout au long de l'année. Lappi et son copilote Janne Ferm participeront à une saison à temps partiel en 2024 pour aider Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe et Ott Tänak/Martin Järveoja dans la lutte de l'équipe pour le titre FIA WRC.

En peu de temps au sein de l'équipe, Lappi a impressionné par sa capacité à monter rapidement en puissance au volant de la Hyundai i20 N Rally1 Hybrid et à se battre pour des places sur le podium. Dès le premier kilomètre du Rallye du Mexique, le Finlandais était sur la bonne voie et s'est révélé être un véritable candidat à la victoire. Lappi et Ferm ont pris la deuxième place du Rallye d'Italie Sardaigne dans le cadre d'un fantastique doublé pour le Hyundai Shell Mobis World Rally Team et ont réalisé un nouveau hat-trick avec des troisièmes places en Croatie, au Portugal et en Estonie. Le Finlandais a également joué un rôle majeur dans le développement de la Hyundai i20 N Rally1 Hybrid en 2023, ce qui restera un élément clé de son rôle dans l'équipe la saison prochaine.

L'équipe poursuit ses discussions avec ses pilotes actuels en WRC et WRC2 et doit encore prendre une décision finale sur sa formation complète pour 2024.

Cyril Abiteboul, directeur de l'équipe Hyundai Motorsport, a déclaré : "Nous sommes heureux d'annoncer la prochaine pièce du puzzle 2024, qui verra Esapekka et Janne rester dans notre équipe pour la saison à venir. Leur mission sera d'aider Thierry et Ott dans le championnat et de se concentrer sur le développement de la voiture, un domaine dans lequel Esapekka a montré cette année qu'il était particulièrement doué. Nous pensons qu'il s'agit d'une force impressionnante qui peut nous aider à atteindre nos objectifs et à ramener d'autres victoires à la maison. Nous sommes encore en train de finaliser le tableau général de la saison à venir et nous annoncerons nos plans en temps voulu, mais pour l'instant, nous nous réjouissons d'avoir un tel casting à la tête de nos challengers WRC".

Esapekka Lappi a déclaré : "Je suis très heureux et reconnaissant de poursuivre mon partenariat avec Hyundai Motorsport pour la saison WRC 2024. Je me sens très bien dans l'équipe. Nous avons créé un lien fantastique et prouvé que nous avions le package nécessaire pour réussir. J'ai toujours la volonté de progresser et de réussir en rallye, et je veux gagner avec cette équipe. L'année prochaine sera certainement différente et intéressante à bien des égards, ce qui me motivera à être un joueur d'équipe et à viser le succès personnel afin de réaliser une saison plus forte en 2024". (Hyundai)