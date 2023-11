Esapekka Lappi con il programma part-time 2024 di Hyundai

Il team finlandese si unirà ai già annunciati Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe e Ott Tänak/Martin Järveoja in eventi selezionati per sostenere le ambizioni di titolo della squadra. La squadra confermerà la sua formazione completa e i suoi piani a tempo debito.

Dopo una promettente prima stagione insieme, c'è stato un interesse reciproco da parte di entrambe le parti a continuare la proficua collaborazione dimostrata durante l'anno. Lappi e il suo copilota Janne Ferm disputeranno una stagione part-time nel 2024 per affiancare Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe e Ott Tänak/Martin Järveoja nella lotta del team per i titoli FIA WRC.

In poco tempo con la squadra, Lappi ha impressionato per la sua capacità di prendere velocità con la Hyundai i20 N Rally1 Hybrid e di lottare per il podio. Il finlandese ha imboccato la strada giusta fin dal primo chilometro del Rally del Messico e ha dimostrato di essere un vero e proprio contendente per la vittoria. Lappi e Ferm hanno conquistato il secondo posto al Rally d'Italia Sardegna, nell'ambito di una fantastica doppietta per lo Hyundai Shell Mobis World Rally Team, e hanno ottenuto un'altra tripletta con i terzi posti in Croazia, Portogallo ed Estonia. Il finlandese è stato anche determinante nello sviluppo della Hyundai i20 N Rally1 Hybrid nel 2023, che continuerà a essere un elemento chiave del suo ruolo nel team anche nella prossima stagione.

Il team sta continuando a discutere con i suoi attuali piloti WRC e WRC2 e non ha ancora preso una decisione definitiva sulla sua formazione completa per il 2024.

Cyril Abiteboul, Team Principal di Hyundai Motorsport, ha dichiarato: "Siamo lieti di annunciare il prossimo tassello del puzzle 2024: Esapekka e Janne rimarranno nel nostro team per la prossima stagione. Il loro ruolo sarà quello di supportare Thierry e Ott nel campionato e di concentrarsi sullo sviluppo della vettura, cosa che Esapekka ha dimostrato di saper fare particolarmente bene quest'anno. Crediamo che questa sia una forza formidabile che può aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi e a portare a casa altre vittorie. Stiamo ancora definendo il quadro generale per la prossima stagione e annunceremo i nostri piani a tempo debito, ma per il momento siamo lieti di avere una formazione così forte in testa ai nostri sfidanti del WRC".

Esapekka Lappi ha dichiarato: "Sono molto felice e grato di continuare la mia collaborazione con Hyundai Motorsport nella stagione WRC 2024. Mi sento molto a mio agio nel team. Abbiamo creato un legame fantastico e abbiamo dimostrato di avere il pacchetto necessario per avere successo. Ho ancora la volontà di svilupparmi e di avere successo nei rally e voglio vincere con questa squadra. Il prossimo anno sarà sicuramente diverso e interessante sotto molti punti di vista, il che mi motiverà a essere un giocatore di squadra e a lottare per il successo personale per ottenere una stagione più forte nel 2024." (Hyundai)