Esapekka Lappi com o programa a tempo parcial 2024 na Hyundai

A Hyundai Motorsport confirma que Esapekka Lappi e Janne Ferm permanecerão na equipa para uma campanha a tempo parcial no Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) da FIA de 2024.

A equipa finlandesa irá juntar-se aos já anunciados Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe e Ott Tänak/Martin Järveoja em eventos seleccionados para apoiar as ambições de título da equipa. A equipa confirmará o seu alinhamento completo e os seus planos na devida altura.

Depois de uma primeira época prometedora em conjunto, houve interesse mútuo de ambas as partes em continuar a parceria frutuosa que foi demonstrada ao longo do ano. Lappi e o seu copiloto Janne Ferm vão disputar uma época a tempo parcial em 2024 para apoiar Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe e Ott Tänak/Martin Järveoja na luta da equipa pelos títulos do FIA WRC.

Em pouco tempo com a equipa, Lappi impressionou com a sua capacidade de ganhar velocidade rapidamente com o Hyundai i20 N Rally1 Hybrid e lutar pelos lugares do pódio. O finlandês esteve no bom caminho desde o primeiro quilómetro do Rali do México e provou ser um verdadeiro candidato à vitória. Lappi e Ferm ficaram em segundo lugar no Rali de Itália Sardenha, fazendo parte de uma fantástica dupla da Hyundai Shell Mobis World Rally Team, e conquistaram mais um hat-trick com terceiros lugares na Croácia, Portugal e Estónia. O finlandês também foi fundamental para o desenvolvimento do Hyundai i20 N Rally1 Hybrid em 2023, que continuará a ser um elemento-chave do seu papel na equipa na próxima época.

A equipa continua a discutir com os seus actuais pilotos do WRC e WRC2 e ainda não tomou uma decisão final sobre o seu alinhamento completo para 2024.

Cyril Abiteboul, Chefe de Equipa da Hyundai Motorsport, afirmou: "Temos o prazer de anunciar a próxima peça do puzzle de 2024, com Esapekka e Janne a permanecerem na nossa equipa para a próxima época. O seu papel será o de apoiar Thierry e Ott no campeonato e concentrar-se no desenvolvimento do carro - algo em que Esapekka demonstrou ser particularmente bom este ano. Acreditamos que esta é uma força formidável que nos pode ajudar a atingir os nossos objectivos e a trazer para casa mais vitórias. Ainda estamos a finalizar o quadro geral para a próxima época e anunciaremos os nossos planos na devida altura, mas, para já, estamos muito satisfeitos por ter uma formação tão forte na frente dos nossos adversários do WRC."

Esapekka Lappi afirmou: "Estou muito feliz e grato por continuar a minha parceria com a Hyundai Motorsport na época de 2024 do WRC. Sinto-me muito confortável com a equipa. Criámos uma ligação fantástica e provámos que temos o pacote necessário para sermos bem sucedidos. Continuo a ter vontade de evoluir e ter sucesso nos ralis e quero vencer com esta equipa. O próximo ano será certamente diferente e interessante em muitos aspectos, o que me motivará a ser um jogador de equipa e a lutar pelo sucesso pessoal para conseguir uma época mais forte em 2024." (Hyundai)